Asteroid City: svelata la data d'uscita del nuovo film di Wes Anderson!

News Cinema

Asteroid City, ultima fatica di Wes Anderson, ha finalmente una data d'uscita ufficiale. Nel cast, Margot Robbie e Tom Hanks.

Asteroid City, ultima fatica del prolifico Wes Anderson, ha finalmente una data d'uscita ufficiale. In queste ore Focus Features ha infatti annunciato che la pellicola sarà al cinema dal 16 giugno in alcune sale selezionate, per poi essere distribuito - in tutti i circuiti - a partire dal 23 giugno. Universal Pictures si occuperà della distribuzione del progetto, che però dovrà affrontare al botteghino alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione. Il 23 giugno è infatti previsto il cinecomic DC The Flash, mentre la settimana successiva dovrebbe debuttare in sala Indiana Jones e la ruota del destino. Il regista, però, può contare su una cerchia di fan che potrebbero garantire il successo della pellicola nonostante i grossi competitor.

Asteroid City - I primi dettagli del film dal cast all star

A circa un anno dall'uscita di The French Dispatch, Anderson è quindi pronto a conquistare nuovamente il suo pubblico con una storia surreale e assolutamente sarcastica - descritta come una "meditazione poetica sul significato della vita" -, ambientata in una cittadina immaginaria nel deserto, dove si svolge - intorno al 1955 - la convention Junior Stargazer\Space Cadet. Durante l'evento, che riunisce studenti e genitori di tutto il mondo, si organizzano numerose competizioni accademiche, intervallate da alcuni periodi di riposo. Come spesso accade nei progetti del regista, dramma, commedia e romanticismo si fondono in un racconto assolutamente universale, a cui dà vita un cast all star composto da fedelissimi del cineasta e da "nuovi arrivati", fra cui spiccano Margot Robbie e Tom Hanks. Al loro fianco figura poi una lista - quasi - infinita di star: Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Jeffrey Wright, Fisher Stevens, Bryan Cranston, Hong Chau, Hope Davis, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Maya Hawke, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Grace Edwards, Ethan Lee, Sophia Lillis, Stephen Park, Tony Revolori, Liev Schreiber e Rita Wilson. La sceneggiatura è basata su un'idea dello stesso Wes Anderson e di Roman Coppola - che ha co-sceneggiato anche Moonrise Kingdom: Una fuga d'amore - mentre il film è prodotto da alcuni dei collaboratori di lunga data di Wes Anderson, Steven Rales, fondatore di Indian Paintbrush, e Jeremy Dawson.