Asteroid City di Wes Anderson ha una trama ufficiale (e c'è un piccolo giallo attorno a Bill Murray)

Un comunicato stampa ha reso noti breve sinossi e cast ufficiale del nuovo film del regista americano, da tempo oramai residente in Europa. Ecco quello che sappiamo di Asteroid City.

È stata resa nota una, seppur breve, trama officiale di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson che non ha ancora una data di uscita ufficiale e che il regista ha girato in Spagna.

Eccola qui:

Asteroid City è una poetica meditazione sul senso della vita. Racconta la storia di un'immaginaria cittadina americana desertica del 1955 circa e della convention che lì si svolge, chiamata "Junior Stargazer", che attira studenti e genitori da tutto il paese per la sua competizione accademica, per riposo o divertimento, per commedia, dramma, romanticismo e altro ancora.

Confermato anche il cast all star di questo nuovo film di Anderson, che comprende uffiicialmente Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Noterete, forse, che da questo elenco di nomi manca quello dell'attore che più di tutti gli altri può essere considerato il feticcio di Anderson, Bill Murray: non è chiaro, al momento, se le notizie che si erano diffuse riguardo la sua partecipazione al film erano inesatte, o se ci sono altri motivi per i quali il suo nome, al momento, non è nel comunicato che specifica dettagli sul film.

Attualmente in fase di post-produzione, Asteroid City sarà il primo film di Wes Anderson da dieci anni a questa parte a non essere targato Searchlight Pictures. A distribuirlo saranno infatti Focus Features e Universal International, ed è logico pensare possa fare il suo debutto prossimamente in qualche grande festival internazionale come Berlino o Cannes.

Intanto, come noto, subito dopo aver terminato Asteroid City, Wes Anderson si metterà al lavoro su un nuovo, annunciato progetto, quello dell'adattamento del racconto di Roald Dahl "La meravigliosa storia di Henry Sugar", contenuto nella raccolta del 1977 "Un gioco da ragazzi e altre storie", che dirigerà per Netflix con Benedict Cumberbartch come protagonista.