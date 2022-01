The Wonderful Story of Henry Sugar è il nuovo film di Wes Anderson con Benedict Cumberbatch

News Cinema

Wes Anderson, dopo aver girato Asteroid City in Spagna, è diretto in Inghilterra per il film Netflix The Wonderful Story of Henry Sugar, con Benedict Cumberbatch. Un'altra storia tratta da Roald Dahl, dopo l'animato Fantastic Mr. Fox.

Mentre aspettiamo con ansia Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, giudicato da buona parte della critica americana come uno dei migliori film dell'anno, arriva la notizia di un nuovo film dell'altro Anderson, Wes, che sarà girato a breve a Londra con Benedict Cumberbatch come protagonista. Si tratta di The Wonderful Story of Henry Sugar, tratto dal racconto omonimo di Roald Dahl, pubblicato in Italia col titolo "La meravigliosa storia di Henry Sugar" nella raccolta del 1977 "Un gioco da ragazzi e altre storie". Si tratta del secondo adattamento di Wes Anderson di una storia dello scrittore, dopo l'animato Fantastic mr. Fox.

The Wonderful Story of Henry Sugar: il film

A rivelare per primo che il film sarebbe entrato presto in lavorazione in Inghilterra è stato il direttore della fotografia Robert Yeoman e la conferma è arrivata dal giornalista Baz Bamigboye, uno dei più seri e affidabili del non sempre corretto Daily Mail.

#WesAnderson directs another @roald_dahl tale of the unexpected following his 2009 animated adaptation of Dahl’s Fantastic https://t.co/0VcurohRbS. Dir will film The Wonderful Story of Henry Sugar for @NetflixFilm with #BenedictCumberbatch as Sugar.Shoots in London v soon. pic.twitter.com/WRFm7ejLpz — Baz Bamigboye 💙 (@BazBam) January 6, 2022

Anderson realizzerà il film per Netflix, che ha acquistato il catalogo dello scrittore. La storia che verrà trasposta è diretta ad un pubblico più adulto di quello infantile a cui sono tradizionalmente indirizzati i racconti e i romanzi di Dahl. Lo scrittore si ispirò per scriverla a un suo stesso articolo del 1952 sul famoso mistico pachistano Kuda Bux. Questa la trama:

Henry Sugar è un uomo benestante col vizio del gioco. Un giorno, scopre la relazione di un medico che descrive uno strano paziente indiano, un chiaroveggente che poteva vedere nonostante il fatto che i suoi occhi fossero completamente chiusi, come verificato dai medici. L'uomo utilizzava le sue strane capacità per un numero da circo molto interessante e incredibilmente redditizio. Dopo aver letto la relazione, Henry segue la stessa procedura e alla fine assume il potere di leggere le carte bendato, che sfrutta per guadagnare. Ma col successo dell'esperimento qualcosa cambierà in lui.

Non è escluso che Anderson sotto il titolo del racconto non inserisca anche gli altri sei della raccolta. Lo sapremo presto, ma il regista si trova a quanto pare in una fase particolarmente produttiva della sua carriera, dopo l'uscita di The French Dispatch e la realizzazione in Spagna di Asteroid City.

(foto di Benedict Cumberbatch da Wikimedia, Gage Skidmore)