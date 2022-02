Assassinio sul Nilo, al cinema: un backstage e una clip per l'arrivo nelle sale del film di Kenneth Branagh

News Cinema

Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh arriva nelle sale italiane: vi mostriamo in italiano un backstage e una clip del film, tratto dal classico di Agatha Christie con Hercule Poirot.

Assassinio sul Nilo arriva il 10 febbraio al cinema, così ne celebriamo l'esordio con due video: un backstage dedicato all'aspetto più enigmatico della storia, più una clip, entrambi in italiano. Il film di Kenneth Branagh vede di nuovo l'attore inglese nei panni del detective Hercule Poirot creato da Agatha Christie, già portato da lui stesso sullo schermo nel precedente Assassinio sull'Orient Express.



Assassinio sul Nilo: Featurette - Un viaggio pericoloso

Assassinio sul Nilo, la trama del giallo di Agatha Christie