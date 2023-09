Assassinio a Venezia, Kenneth Branagh: "Dopo vendetta e avidità, ecco il tema del terzo film", un backstage

News Cinema

Kenneth Branagh, regista e interprete di Assassinio a Venezia, ancora nei panni di Hercule Poirot, in una featurette spiega insieme agli attori cosa renda particolare questo suo terzo film basato sui lavori di Agatha Christie.

Sempre in testa al nostro boxoffice, attualmente con un incasso di 2.674.000 euro (fonte Cinetel), Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh rivede in azione la sua versione di Hercule Poirot, il popolare detective belga ideato da Agatha Christie. In questo breve backstage video che vi mostriamo, in lingua originale, regista e cast commentano le particolarità del terzo capitolo di questa nuova trasposizione di un classico intramontabile. Se non capite l'inglese, vi traduciamo qui in basso qualche loro considerazione.





Kenneth Branagh e Assassinio a Venezia: "C'è qualcosa al di fuori di noi, un Dio?"