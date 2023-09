Assassinio a Venezia, il vantaggio del Poirot di Kenneth Branagh secondo il bisnipote di Agatha Christie

News Cinema

Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh è in sala dal 14 settembre, e il bisnipote di Agatha Christie, James Prichard, executive producer della serie, sa qual è l'approccio che rende unico il Poirot di Branagh.

Manca poco: dal 14 settembre tornerà nelle sale italiane l'Hercule Poirot interpretato da Kenneth Branagh, ancora una volta anche regista di Assassinio a Venezia. Discutendone con James Prichard, executive producer del film, bisnipote di Agatha Christie e CEO dell'Agatha Christie Estate, Screen Rant ha gli ha domandato cosa renda particolare questa versione del popolare detective belga ideato dalla grande scrittrice di gialli... Leggi anche Assassinio a Venezia, le avventure di Hercule Poirot continueranno? Ecco cosa ha dichiarato il produttore James Prichard Assassinio a Venezia: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Kenneth Branagh nel ruolo di Hercule Poirot - HD

Assassinio a Venezia, Hercule Poirot e la profondità di Kenneth Branagh

In Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh, scopriamo un Poirot in esilio volontario e in pensione, a Venezia, nel secondo dopoguerra. Hercule viene coinvolto, non senza sua qualche rimostranza, in una seduta spiritica tenuta in un inquietante palazzo, alla vigilia di Ognissanti, ma sarà giocoforza richiamato a indagare quando uno degli ospiti verrà assassinato. L'atmosfera più gotica e quasi horror di questo terzo film, che arriva dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, non è l'unico elemento che differenzia questa versione di Poirot, stando alle parole del co-produttore esecutivo James Prichard...

Secondo me una delle cose che Ken e Michael Green, lo sceneggiatore, hanno portato a questi film è una profondità di Poirot che non sembra ci sia nei libri. In Assassinio sul Nilo, per esempio, hanno raccontato un trascorso, tutto inventato da Michael e Ken: le sue esperienza durante la I Guerra Mondiale, per raccontare da dove arrivino i suoi baffi. Ma penso che quello che aggiungono alle storie della mia bisnonna sia una sorta di analisi di Poirot. [...]

Gli stanno concedendo di svilupparsi sia nei singoli film, sia nella serie. In questo film vedete che all'inizio Poirot è in pensione - Poirot è uno che si ritira spesso ma comunque - non lavora più e poi arriva Ariadne Oliver che lo fa uscire di nuovo dal guscio. E lo vedete mentre affronta il caso. Alla fine è diverso da com'era quando ha iniziato. È una delle cose più affascinanti di quello che che Ken e Michael portano al personaggio di Poirot e al lavoro della mia bisnonna.