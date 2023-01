Assassin Club: trailer italiano ufficiale del thriller d'azione con Henry Golding

News Cinema

Nel cast del film, diretto dal francese Camille Delamarre, anche Noomi Rapace e Sam Neill. Ecco trailer, trama e poster di Assassin Club, che arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio con Eagle Pictures.

Il film si intitola Assassin Club, in maniera fin troppo eloquente. È un nuovo thriller d'azione, di quelli con protagonisti killer che cercano di uccidersi a vicenda in giro per il mondo, e debutterà il 2 febbraio nei cinema italiani.

A interpretarlo, nel ruolo principale, c'è Henry Golding, l'attore anglo-malese di Crazy & Rich, Last Christmas e Snake Eyes: G.I. Joe. Con lui la Daniela Melchior di Suicide Squad, Jimmy-Jean Louis ma anche star assai più note come la svedese Noomi Rapace e l'australiano Sam Neill.

Alla regia troviamo il francese Camille Delamarre, che si è fatto le ossa da montatore alla scuola di Besson e che poi ha diretto film come Brick Mansion e The Transporter Legacy, e che ha diretto sulla base di un copione di Thomas C. Dunn.

Ecco il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Assassin Club:





Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro volta assassini che sono stati assunti per ucciderlo. Il cacciatore diventa la preda.

La sua unica possibilità di sopravvivere è quella di scoprire la misteriosa mente che si cela dietro il piano mortale prima che sia troppo tardi.

