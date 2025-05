News Cinema

L'ultimo capitolo della serie Mission: Impossible ci offre l'opportunità di ripercorrere la sua storia attraverso cinque film in streaming. I migliori.

La settimana prossima l’arrivo nelle sale italiane di Mission: Impossible - The Final Reckoning chiude una saga cinematografica iniziata quasi trent’anni fa. A Tom Cruise e al suo divertentissimo, mirabolante e tutto sommato commovente viaggio dentro il personaggio di Ethan hunt vogliamo dedicare oggi i nostri cinque film in streaming, segnalandovi quali sono i capitoli preferiti del franchise. E vi avvertiamo subito: molto probabilmente non sono quelli che vi aspettate…Buona lettura.

Aspettando Mission: Impossible - The Final Reckoning, rendiamo omaggio a Ethan Hunt con i suoi migliori film in streaming

5 - Mission: Impossible - Fallout (2018)

Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Sul gradino più basso della nostra Top Five abbiamo inserito il capitolo interpretato da Henry Cavill, che aggiunge senza dubbio presenza scenica, testosterone e una bella scazzottata alla bella maniera con Tom Cruise. Mission: Impossible - Fallout viene diretto da Christopher McQuarrie con mano sicura, e anche se la storia in alcuni momenti perde di intensità, il finale è pirotecnico e avvincente, forse il migliore dell’intera saga quanto a spettacolarità. Gli incassi sono enormi, i migliori a livello internazionale,e tutto sommato meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

4 - Mission: Impossible III (2006)

Mission: Impossible III: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L’episodio che aveva quasi messo fine al percorso cinematografico di Hunt è invece a nostro avviso uno dei suoi migliori, decisamente il più dark e drammatico, a partire dallo scioccante prologo. E poi il villain interpretato da Philip Seymour Hoffman possiede enorme spessore tragico, come dimostra il grande confronto con Cruise dentro la pancia dell’aereo di cargo. J.J. Abrams dirige Mission: Impossible III e lo rende un film che fa soffrire, parteggiare per Ethan e veramente temere per il suo amore Michelle Monaghan. Duro, ma avvincente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

3 - Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)

Mission Impossible: Rogue Nation: Nuovo Trailer italiano ufficiale - HD

Il primo film del franchise diretto da Christopher McQuarrie ha due carte in più: prima di tutto l’entrata in scena portentosa di Rebecca Ferguson nel ruolo di Ilsa Faust. In secondo luogo Sean Harris come antagonista è un ottimo personaggio, shakespeariano e ottimamente interpretato dall’attore. Mission: Impossible - Rogue Nation si avvale poi ancora una volta di Jeremy Renner, che il suo lo garantisce sempre. Da molti considerato l’episodio migliore dell’intera saga, e noi capiamo bene il perché. Spericolato, divertente, profondo a tratti e senza dubbio narrativamente molto ben congegnato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

2 - Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2011)

Mission: Impossible - Protocollo fantasma: il nuovo trailer italiano

La “rinascita” della serie arriva dal quarto episodio diretto da Brad Bird, che al suo primo film in live-action dopo i capolavori realizzati con la Pixar sforna un film notevolissimo, spigliato, con un ritmo forsennato ma mai eccessivo e delle scene che davvero ti fanno stare col fiato sospeso. Mission: Impossible - Protocollo fantasma vede l’esordio di Jeremy Renner, la partecipazione ottima di Paula Patton e una sequenza con Léa Seydoux davvero portentosa. Il tono è decisamente piú scanzonato del precedente, e il pubblico torna al cinema a frotte. Un toccasana per Cruise e per l’intero universo di Ethan Hunt. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

1 - Mission: Impossible 2 (2000)

Mission: Impossible 2: Il Trailer Ufficiale del Film

Non ce ne vogliate, ma John Woo è e rimarrà sempre John Woo. La sceneggiatura è senza dubbio farraginosa, i personaggi dei cattivi stereotipati quanto volete, ma a livello visivo Mission: Impossible 2 rimane di una bellezza inarrivata. E sì, i rallenty adoperati fino allo stremo sono ancora oggi straordinari, come le colombe. Dall’inizio con la scalata rocciosa a mani nude fino al due finale iperbolico, questo film ti regala emozioni cinematografiche di fattura purissima ed elevata. Forse l'unico vero “film d’autore” del franchise, e si può respirarlo in ogni fotogramma. Film di culto che un mio illustre collega definì a suo tempo “una danza pagana”. Con piena ragione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.