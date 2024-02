Aspettando Il colore viola, ecco in streaming i migliori musical contemporanei

News Cinema

Arriva nelle sale italiane l'adattamento cinematografico del grande successo di Broadway. Per celebrarlo vi proponiamo i cinque musical in streaming che riteniamo tra i migliori del nuovo millennio.

Questa settimana arriva nelle sale italiane l’atteso Il colore viola, trasposizione cinematografica del musical di successo di Broadway. Vogliamo sottolineare che, sotto molti punti di vista, si tratta di un’operazione piuttosto differente dall'omonimo film di Steven Spielberg del 1985, a sua volta tratto direttamente dal romanzo Premio Pulitzer di Alice Walker. Comunque sia, in occasione dell’arrivo di questo musical vogliamo proporvi cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio di questo genere nel nuovo millennio cinematografico. Come sempre buona lettura.

Aspettando Il colore viola, i migliori musical in streaming dei nostri anni

Dancer in the Dark

La La Land

The Greatest Showman

West Side Story

Theater Camp: un'estate a tutto volume

Dancer in the Dark (2000)

Quando pensiamo alla potenza emotiva che il musical sa sprigionare, non possiamo negare l’impatto del magnifico film di Lars von Trier con protagonista una struggente Björk. Accanto a lei poi un’altra leggenda del cinema europeo come Catherine Deneuve. Dancer in the Dark si regge su una messa in scena che mescola il realismo dell’ambientazione con la poesia delle canzoni dell’artista, perfette per il tipo del film che l'autore sviluppa sequenza dopo sequenza. Un inizio tutto in nero folgorante e un finale che non può non commuovere per un musical personale e visionario. Titolo imprescindibile se si ama questo genere. Palma d'Oro a Cannes per film e attrice. Disponibile su CHILI.

La La Land (2016)

La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

Il musical più famoso e celebrato dei nostri tempi - sei premi Oscar tra cui quelli per la regia e la miglior attrice - nasce dalla mente di un cineasta che ha studiato il genere in ogni suo minimo dettaglio. La La land si regge infatti su una messa in scena perfettamente calibrata che permette ai due protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling di esprimere il meglio delle loro notevoli potenzialità. Momenti di cinema folgorante, sequenza di danza e musica appassionanti, divise tra coreografie perfette e una freschezza di approccio al genere regalata dai due attori. Film magnifico, una ventata d’aria fresca. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Stessi autori delle musiche delle canzoni di La La Land per la storia musicata del grande imprenditore P.T. Barnum, splendidamente interpretato da uno Hugh Jackman in stato di grazia. È lui il cuore pulsante di The Greatest Showman, musical troppo sottovalutato dalla critica - per fortuna non dal pubblico - che vede momenti superbi e canzoni che arrivano dritte al cuore. Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron e la esordiente Zendaya danno davvero il meglio. Uno dei nostri musical preferiti in assoluto. From Now On è una canzone che non si dimentica facilmente…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

West Side Story (2021)

West Side Story: Ariana DeBose e il commento di Steven Spielberg - HD

Se Steven Spielberg decide di rifare il classico di Robert Wise e Jerome Robbins, significa ovviamente che c’è ancora qualcosa da dire. Anzi, molto. Il suo West Side Story diventa immediatamente un classico contemporaneo, fatto di una messa in scena incredibile non soltanto nelle stratosferiche scene di ballo e canto. Ansel Elgort e Ariana De Bose (Oscar come non protagonista) sono davvero all’altezza, ma quando è in scena Mike Faist se la prende con gli interessi. Film magnifico, avvolgente, doloroso. Uno dei migliori dell’ultimo Spielberg. Da amare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Theater Camp: un'estate a tutto volume (2023)

Ci tenevamo a dare un minimo di risalto a questo piccolo film totalmente indipendente passato troppo inosservato la scorsa estate americana perché si tratta di una satira rivolta all’ossessione da musical davvero divertente, pieno di trovate di sceneggiatura originali ma soprattutto di attori che sanno esattamente cosa fare e come far divertire il pubblico con i pochi mezzi che hanno a disposizione. Theater Camp: un'estate a tutto volume vede protagonisti Ben Platt e Molly Gordon (anche co-regista) che sprigionano comicità ed energia. Nel resto del cast si contraddistingue un potente Noah Galvin. Corrosivo, spiritoso, anticonformista. Provate a recuperarlo, ne vale assolutamente la pena. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.