Arrivano da ogni continente i film distribuiti nel 2019 da Altre Storie

Alle Giornate di Cinema di Riccione abbiamo intervistato il Direttore Commerciale Vincenzo Sacco.

Lo dice il nome stesso, Altre Storie. Bisogna dunque aspettarsi storie non necessariamente mai viste o sentite prima, ma certamente raccontate con un punto di vista diverso. Un esempio è di imminente arrivo nelle sale in cui l'Umbria e gli italiani nel thriller americano con Aaron Paul e Emily Ratajkowski sono davvero distanti da ogni stereotipo, come raccontava qualche giorno fa Riccardo Scamarcio protagonista di Welcome Home. La partnership tra Altre Storie e Minerva Pictures prosegue con un altro sguardo originale, il disaster movie di produzione norvegese The Quake.

Abbiamo parlato di questo e degli altri film, alcuni di origine asiatica, con Vincenzo Sacco, Direttore Commerciale di Altre Storie Distribuzione.