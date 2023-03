Arrestato Jonathan Majors per aggressione a una donna: "Non ha fatto nulla di male" dice un suo portavoce

News Cinema

L'attore di Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato preso in custodia dalla polizia di New York sabato sera per "aggressione, molestie e strangolamento" nei confronti di una donna.

Grossi guai per la star di Creed III e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La polizia di New York ha arrestato sabato sera l'attore Jonathan Majors per atti di violenza domestica nei confronti di una donna di 30 anni. Le accuse contemplano "aggressione", "molestie" e "strangolamento". La faccenda è da chiarire, perché non ci sono ulteriori comunicazioni o dettagli al momento, ma nel frattempo l'attore è stato rilasciato.

Majors è in questi mesi all'apice della sua carriera, per i suoi recenti ruoli di primissimo piano delle sopracitate saghe. Per quanto riguarda Il Marvel Cinematic Universe, sono ancora diversi i film in cui è previsto la sua presenza, essendo identificato il suo personaggio di Kang come la nemesi dei futuri Avengers. Il prossimo film in cui l'attore apparirà è Magazine Dreams, storia di un culturista che fatica ad avere relazioni umane mentre è travolto dalla celebrità che esaspera la sua indole violenta.

L'arresto di Jonathan Majors: il comunicato della polizia

Questo è la traduzione dell'annuncio ufficiale della polizia di New York che ha arrestato l'attore.

Sabato 25 marzo 2023, approssimativamente alle ore 23:14, la polizia ha risposto a una telefonata diretta al numero di pronto intervento 911 proveniente da un appartamente del Distretto 10. Un'investigazione preliminare ha determinato che un uomo 33enne era coinvolto in una lite domestica con una donna 30enne. La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno preso in custodia il 33enne senza ulteriori incidenti.

La polizia ha inoltre dichiarato che la vittima, che non è stata identificata, ha subito lesioni minori sulla testa e sul collo ed è stata trasportata in ospedale in condizioni stabili. Un portavoce di Jonathar Majors ha dichiarato che l'attore "non ha fatto nulla di sbagliato" e che "lavoriamo per chiarire la questione e la sua estraneità alle accuse".