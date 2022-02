News Cinema

Arnold Schwarzenegger ricorda Ivan Reitman con un commovente messaggio

Domenico Misciagna di 15 febbraio 2022

Arnold Schwarzenegger stava per tornare sul set con DeVito per un sequel dei Gemelli, lavorando ancora con Ivan Reitman che gli concesse il primo ruolo in una commedia. Il suo ricordo del regista appena scomparso è sentito e affettuoso.