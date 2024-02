Argylle - La Super Spia, John Cena desidera un sequel: "Spero che il mondo dica di sì"

News Cinema

John Cena desidera fortemente che Argylle - La Super Spia prosegua le sue avventure spy sul grande schermo e confida nella reazione positiva del pubblico affinché ciò accada.

John Cena spera in un futuro per Argylle – La Super Spia, film d’azione con un cast variegato diretto da Matthew Vaughn il cui debutto sul grande schermo è stato accolto tiepidamente al botteghino. La protagonista è Bryce Dallas Howard, che interpreta una scrittrice di romanzi spy Elly Conway la cui vita viene completamente stravolta nel momento in cui scopre che le sue storie hanno preso vita nella realtà e sono più pericolose che mai. John Cena, nel cast, interpreta un agente alleato di Argylle, Wyatt, e condivide alcuni momenti preziosi sullo schermo insieme ad altri personaggi come LaGrande di Dua Lipa e Keira di Ariana DeBose. La super spia in questo caso ha le fattezze di Henry Cavill. Ma quante speranze ha Argylle di tornare per un sequel?



Argylle, John Cena spera che il regista possa ampliare l’universo spy con altri film

Anche Matthew Vaughn spera in un futuro per Argylle – La Super Spia, ma al momento nulla è stato delineato. John Cena ha affrontato la possibilità in una recente intervista, affermando di desiderare fortemente un sequel del film di spionaggio. Ai microfoni di Looper, l’attore ha affrontato le possibilità di eventuali spin-off e sequel, considerato che esiste già del materiale originale per eventuali storie future su Argylle & Company. La storia, infatti, è tratta da una serie di romanzi distribuita in libreria ad inizio gennaio 2024, poco prima del debutto del film. John Cena ha tirato in ballo l’intenzione del regista di realizzare uno spin-off il cui titolo provvisorio è Book One e che prenderebbe vita prima di un potenziale Argylle 2.

Spero che il mondo dica di sì. Ciò significherebbe che il pubblico ha visto Argylle, divertendosi un mondo. So che Matthew Vaughn ha un piano e spero che sia in grado di portarlo a termine. Penso che abbia in mente più di un film, quindi spero che il pubblico di tutto il mondo apprezzi Argylle e che riusciremo a riunire la banda.

L’entusiasmo di John Cena e del regista potrebbe essere contagioso, ma quante possibilità ha concretamente Argylle di espandere il proprio universo spy? Al momento non è dato sapere. Come riporta Screen Rant, il film non è stato accolto a braccia aperte dalla critica e la realizzazione è costata 200 milioni di dollari.