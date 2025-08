Aquaman, James Gunn svela che fine ha fatto il personaggio nel DCU

News Cinema

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha spiegato perché Aquaman non è da considerarsi canonico nel nuovo DCU e ritratta quanto detto in Peacemaker.

James Gunn ha confermato un aspetto importante di Aquaman, personaggio introdotto nel precedente DCEU con le fattezze di Jason Momoa. A detta del co-presidente dei DC Studios, Aquaman non fa più parte del DCU per cui non è canonico. Non a caso, il regista ha cercato di fare chiarezza anche per quanto riguarda le precedenti dichiarazioni e sviluppi narrativi nella prima stagione di Peacemaker che, a differenza di tanti altri progetti e personaggi, è stato inserito nel nuovo DCU. Ma come giustificare il fatto che Aquaman, apparso nella prima stagione, non sia poi canonico?

James Gunn chiarisce ufficialmente che Aquaman non è canonico nel DCU e ritratta quanto fatto in Peacemaker

James Gunn ha cercato più volte di fare chiarezza sul nuovo DCU che al momento può contare su Superman al cinema, mentre su piccolo schermo soltanto su Creature Commandos e Peacemaker con protagonista John Cena. Nella prima stagione di quest’ultima serie tv, però, è apparso anche Aquaman dopo che il personaggio è stato preso in giro per avere un debole sentimentale per i pesci. Durante un episodio del podcast ufficiale dedicato a Peacemaker, James Gunn ha ammesso che due dettagli inerenti ad Aquaman proposti nella prima stagione della serie tv non si applicano più alla continuity del nuovo DCU.

In una scena iniziale dell’episodio, Christopher Smith noto comunemente come Peacemaker si sveglia in ospedale ed inizia a parlare con un addetto alle pulizie che gli chiede se sia un supereroe come Aquaman. A quel punto si ribella, rispondendo che Aquaman in realtà si “s***a i pesci”. A detta di James Gunn, quella frase contestata ai tempi anche dai fan non è più canonica nel DCU: “È improbabile che Aquaman sia un eroe famoso nel DCU, dato che Superman e la seconda stagione di Peacemaker sono in corso”. A detta di James Gunn, del primo episodio della prima stagione di Peacemaker possono salvare tutto rendendolo canonico eccetto le battute su Aquaman: “Potete tagliare via la parte dove si dice che Aquaman si s***a i pesci”.