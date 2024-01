Aquaman e il Regno Perduto stenta al boxoffice ma è l'incasso migliore DC dal 2019

News Cinema

L'incasso mondiale è magro per un blockbuster, però Aquaman e il Regno Perduto potrebbe andare in pari e segna il (relativamente) più alto risultato per la DC al cinema sin dal 2018-2019. E l'ultimo grande incasso era stato...

Aquaman e il Regno Perduto ha chiuso il DC Extended Universe con un responso del boxoffice di gran lunga inferiore alle aspettative impostate dal suo predecessore... eppure non è andata del tutto male, se il suo esito economico viene paragonato agli ultimi film DC, in attesa del reboot del DC Universe da parte dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran. Di quali numeri parliamo? L'ultimo film con Jason Moma nei panni di Arthur Curry è riuscito ad andare in pari? Leggi anche Aquaman e il Regno Perduto, Dolph Lundgren garantisce che doveva essere diverso

Aquaman e il Regno Perduto, l'onore delle armi al boxoffice mondiale