Aquaman e il Regno Perduto, Dolph Lundgren garantisce che doveva essere diverso

News Cinema

Nonostante molti abbiano smentito che Aquaman e il Regno Perduto sia stato modificato sensibilmente tramite reshoot, Dolph Lundgren alias Nereus non è d'accordo: lui e Amber Heard (Meera) ci sarebbero andati di mezzo.

Aquaman e il Regno Perduto ha chiuso il DC Extended Universe al cinema in relativa sordina, per incassi mondiali e apprezzamento: nel corso della sua lunga lavorazione si sono sprecate le voci sulla natura di estesi reshoot, che avrebbero sensibilmente modificato il film, specialmente nel ridimensionamento della Meera di Amber Heard, dopo la pessima fama dell'attrice al centro del confronto legale con Johnny Depp. Queste considerazioni sono state nei mesi negate anche dal regista James Wan, ma parlando con ComicBook.com Dolph Lundgren, interprete di Nereus, tende a confermare questa versione... Leggi anche Aquaman 2 e il mistero dei reshoot, il regista James Wan non ci sta: "Roba acchiappaclick"

Aquaman e il Regno Perduto, rimaneggiato per volere dello studio secondo Dolph Lundgren

È probabile che la Warner Bros. Discovery, tesa ormai a liberarsi degli avanzi del DC Extended Universe, abbia derubricato i "miseri" 375.063.300 dollari d'incasso mondiale di Aquaman e il Regno Perduto a "danni collaterali". Costato sui 200 milioni (fonte Variety), il film di James Wan si può ormai definire un flop, tanto più cocente quanto più si ricorda il 1.152.030.000 raccolto dal primo Aquaman (fonte Boxofficemojo). Nonostante lo stesso Wan l'abbia negato, tra i rallentamenti da pandemia, le ansie per la reputazione di Amber Heard e i reshoot, questo secondo capitolo ha faticato non poco a raggiungere il grande schermo. Chi ha visto il film sa che Meera e Nereus praticamente fanno solo un veloce atto di presenza: è stato sempre così, oppure sono state davvero apportate correzioni sensibili in corso d'opera? Nereus, re di Xebel e padre di Meera, cioè il buon vecchio Dolph Lundgren, non usa mezze parole. Durante la promozione del suo action da regista e inteprete, Wanted Man, ha commentato così l'esito di Aquaman 2:

Mi sono reso conto che c'è stata una sorta di decisione aziendale nel provare a limitare Amber Heard nel film, e interpretando io suo padre ho fatto la stessa fine. Sono rimasto solo deluso per il pubblico, perché penso che il copione originale fosse ottimo e che il montaggio originale, di cui avevo visto qualcosa, fosse davvero buono. Per cui non vedevo alcuna ragione di avviare i reshoot e di modificare la storia, il che ovviamente ha portato alla delusione del pubblico e non solo mia.