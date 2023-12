Aquaman e il Regno Perduto, la piovra Topo e il suo momento di gloria

News Cinema

Il regista James Wan ha spiegato quanto gli sia stata data maggiore libertà creativa per Aquaman e il Regno Perduto, e ne abbia approfittato per inserirvi cose più pazze, come la piovra Topo, che aveva avuto solo un cammeo nel primo capitolo.

Aquaman e il Regno Perduto è in sala, e il suo regista James Wan ci spiega, via Slashfilm, come in questo secondo capitolo abbia ricevuto più libertà dai piani alti Warner Bros, ormai sicuri che - dopo il successo del primo film - la sua fosse una squadra creativa affidabile. Un piccolo traguardo che Wan rivendica è il maggiore spazio dato alla piovra Topo dei fumetti, qui finalmente con un ruolo un po' più importante nell'avventura di Arthur Curry e di suo fratello Orm.



Aquaman e il Regno Perduto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Aquaman 2 - HD

Aquaman e il Regno Perduto, James Wan: "Possiamo immergerci nell'assurdo"

Dopo il successo del primo Aquaman, il regista James Wan, Jason Momoa e il loro team non hanno avuto alcun problema nello scatenarsi col production design di Aquaman e il Regno Perduto. Non c'è stato più alcun limite alle creature strambe e alle scenografie esagerate che la fantasia ha suggerito, così è stato recuperato un personaggio che aveva soltanto fatto capolino in un cammeo nel film precedente: la piovra Topo. Il personaggio è nato nel 1956 sulla rivista DC "Adventure Comics", dall'illustratrice Ramona Fradon, una leggenda nel mondo dei cartoonist. È nato proprio all'inizio quindi della Silver Age del fumetto USA, assumendo a seconda dell'interpretazione degli autori varie forme, anche più umanoidi, ma avendo sostanzialmente sempre il compito di difendere e spalleggiare Aquaman, come fa in questa circostanza. Wan ci dice:

Penso che, dal punto di vista creativo, dopo il primo film, ci fosse l'idea di indugiare sugli aspetti più assurdi del mondo di Aquaman, e questo vale per i personaggi strani e bizzarri, ma anche per gli ambienti veri e propri. Ho capito che non avevo bisogno di spiegarmi come mi avevano chiesto di fare per il primo film. Ora che l'avevamo fatto, è come se tutti dicessero: "Ah sì, sì, sappiamo cosa stiamo facendo adesso. Okay, figo. Facciamolo. Qui parlano con un uomo-squalo? Ok, non c'è problema. Qui parlo con una piovra che è in missione segreta con me? Okay, figo". [...]

Io sono un grande fan di Topo, dalla Silver Age. E volevo che avesse una presenza più forte che nel primo film, solo che allora non riuscimmo a farlo funzionare. Non riuscivamo a infilarlo nella storia, così finimmo per dargli solo un cammeo. Fu forte, avemmo l'appoggio della gente quando il film uscì, la gente teneva in grande considerazione Topo, la piovra batterista. [...] Adesso sapevamo che avremmo dovuto usarlo giudiziosamente come personaggio in questo film. Adoro il rapporto che hanno nel fumetto, ora Jason ha potuto giocare con Topo ancora di più. È una sorta di spalla, è un personaggio molto divertente in quella dinamica.