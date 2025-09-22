TGCom24
News Cinema

Apollo 13, Ron Howard aveva preso in considerazione Kevin Costner prima di Tom Hanks

Maria Castaldo

In Apollo 13 al posto di Tom Hanks nel ruolo del comandante Jim Lovell avremmo potuto avere Kevin Costner: ecco cosa ha raccontato il regista del film Ron Howard.

Apollo 13, Ron Howard aveva preso in considerazione Kevin Costner prima di Tom Hanks

Apollo 13, il film di Ron Howard che ricostruì la vicenda dell'equipaggio dell'Apollo 13 e dell'eroico sforzo per salvarlo da un incidente avvenuto dopo il decollo spaziale, festeggia il suo 30° anniversario. Per l'occasione, The Hollywood Reporter ha raccolto testimonianze e curiosità dei protagonisti della pellicola e tra loro ci sono anche alcuni aneddoti sul cast che venne scelto nel 1995. In particolare, il regista Ron Howard ha rivelato che prima di Tom Hanks, per il ruolo del comandante Lovell aveva preso in considerazione anche Kevin Costner.

Apollo 13, Kevin Costner era stato preso in considerazione per il ruolo interpretato da Tom Hanks

Il film raccontava l’avventura dei tre astronauti statunitensi dell’equipaggio dell’Apollo 13, una spedizione diretta verso la Luna, partita da Cape Kennedy l’11 aprile del 1970: Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swigert - poi sostituito da Ken Mattingly. L'esplosione dei serbatoi d'ossigeno tre giorni dopo il lancio ha messo in pericolo le loro vite e il successo della missione e ha spinto la NASA a mettere in campo tutte le sue risorse per riportare i tre astronauti sani e salvi a casa.

Nel 1995 Kevin Costner e Tom Hanks erano due delle star di maggior successo dell'industria hollywoodiana: Costner era reduce da pellicole come Robin Hood - Principe dei ladri, JFK - Un caso ancora aperto, Guardia del corpo, mentre Tom Hanks aveva vinto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista per Philadelphia e per Forrest Gump. In quello stesso anno, Ron Howard scelse proprio Hanks per il ruolo del comandante Jim Lovell in Apollo 13, ma a THR ha raccontato che la somiglianza fisica tra Kevin Costner e il vero Jim Lovell gli avevano dato l'idea di scegliere l'attore di Guardia del corpo per il ruolo:

"Kevin Costner somigliava molto a Jim Lovell e lo stesso Lovell disse 'pensi di poter far interpretare a Kevin Costner questa parte?'. Mi è sembrata una buona idea. Costner era richiestissimo in quel momento ed era qualcuno con cui ero interessato a lavorare. Non ho mai capito perché non fosse interessato"

La scelta ricadde poi su Tom Hanks quando Howard scoprì che l'attore più giovane sognava di interpretare un astronauta. Anche il produttore Brian Grazer ha ricordato che il fattore decisivo che lo ha portato a votare per Hanks nel ruolo di Lovell è stato chiedersi "chi il mondo vuole salvare di più?" e l'immediata risposta era stata Tom Hanks.

