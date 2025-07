Apollo 13 di Ron Howard compie trent'anni: ecco il trailer della versione IMAX del film

News Cinema

Interpretato da Tom Hanks, questo film che racconta della famosa missione della NASA del 1970, uno dei più famosi di Ron Howars, torna nelle sale in versione IMAX per il suo trentesimo anniversario. Ecco il nuovo trailer di Apollo 13.

Per gente che ha una certa età, nonostante quella che oramai è stata una lunga e gloriosa carriera come regista, Ron Howard rimarrà per sempre il Ritchie Cunningham di Happy Days. E in qualche modo ha colpito quella gente lì il fatto che, a 50 anni da quella serie, Howard si sia ritrovato candidato agli Emmy per quell'episodio della serie The Studio in cui interpreta sé stesso (o una certa versione di sé).

E però, Howard è chiaramente più un regista che un attore, un regista premiato con Oscar e Golden Globe, e tra i tanti film che ha realizzato in carriera cui il pubblico è particolarmente legato c'è sicuramente Apollo 13, quello che racconta della famosa, omonima missione spaziale della NASA passata alla storia per la frase "Houston, we have a problem": quella, insomma, durante la quale un guasto della navicella rese non solo impossibile il previsto allunaggio, ma anche difficilissimo, ai limiti dell'impossibile, il rientro sulla Terra.

Ispirato a un libro di Jim Lovell e Jeffrey Kluger intitolato "Lost Moon", interpretato da un cast capitanato da Tom Hanks e composto anche da Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris e Kathleen Quinlan, candidato a 9 premi Oscar e vincitore di quello per il montaggio, Apollo 13 è stato un grande successo di pubblico e di critica trent'anni fa, nel 1995, quando debuttò nelle sale. E nelle sale, perlomeno in America, e perfino in formato IMAX, il film di Howard sta per tornare per festeggiare questo suo trentesimo compleanno, accompagnato da un nuovissimo trailer che vi mostriamo qui di seguito. Per chi si facesse pungere vaghezza di rivedere il film, segnaliamo la sua presenza nel catalogo di NOW.

Apollo 13: il trailer della versione IMAX del film di Ron Howard