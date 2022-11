Antonio Banderas svela chi dovrebbe interpretare il nuovo Zorro

News Cinema

Antonio Banderas ha un desiderio: gli piacerebbe realizzare un nuovo film su Zorro ma soltanto per passare la maschera ad un attore ben noto alla pop culture, amatissimo soprattutto grazie all'universo Marvel.

Antonio Banderas ha individuato il prossimo Zorro. L’attore, impegnato con il press tour del nuovo Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio, nel corso di un’intervista ha svelato di avere ancora a cuore le avventure del vigilante mascherato, ma è pronto a passare la maschera. A dirla tutta, Banderas avrebbe già individuato chi potrebbe prendere il suo posto ed è un giovane attore con cui ha avuto il piacere di lavorare di recente. Il nome in questione fa riferimento ad un talento cinematografico sbocciato nell’universo Marvel. Il suo ruolo nell’MCU ha avuto un forte impatto sulla sua carriera. E se vi dicessimo che l’attore in questione ha indossato un costume in calzamaglia?



Antonio Banderas vuole Tom Holland come prossimo Zorro

Il personaggio di Zorro è stato ampiamente approfondito dalla cultura popolare, sia su grande che su piccolo schermo. Nell’arco della sua carriera, Antonio Banderas ha avuto la possibilità di indossare la sua iconica maschera in diversi film come La maschera di Zorro uscito nel 1998 e The Legend of Zorro arrivato nel 2005. Sono trascorsi diversi anni da allora, eppure l’attore è convinto che il suo successore sia Tom Holland. Stella Marvel, ha interpretato Spider-Man nei film corali degli Avengers e in quelli stand alone. E di recente ha diviso la scena con Antonio Banderas in Uncharted, film diretto da Ruben Fleischer nonché adattamento dell’omonima serie di videogame.

In un’intervista con ComicBook.com, Banderas ha spiegato di avere ancora un posto nel suo cuore per Zorro e che tornerebbe volentieri ad interpretarlo. Tuttavia ha già pronto il nome per il suo successore. Tom Holland è la scelta ideale, a detta di Banderas, per la prossima generazione di Zorro:

Considererei la possibilità di tornare. Perché no? Penso che durante le interviste di oggi ho detto qualcosa a riguardo, ad esempio se dovessero proporre Zorro farò come Anthony Hopkins nel primo film e quindi passerò la torcia a qualcun altro. Tom Holland, ecco. Ho recitato con lui in Uncharted ed è così energico, divertente, ha questa scintilla. Quindi, perché non lui?

Al momento si tratta di una semplice ipotesi: nessuno ha ancora manifestato il proprio interesse nei confronti di un possibile sequel con Antonio Banderas e Tom Holland in qualità di Zorro. Staremo a vedere cosa accadrà.