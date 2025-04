Antonello Fassari è morto, l'attore de I Cesaroni e Romanzo Criminale aveva 72 anni

News Cinema

Arriva all'improvviso una notizia che rattrista profondamente il mondo del cinema e della televisione italiana. Antonello Fassari si è spento all'età di 72, dopo una lunga malattia. L'attore romano, noto soprattutto per il ruolo di Cesare nell'amatissima fiction I Cesaroni, era un artista brillante, che si è distinto tanto sul palcoscenico, quando su grande e piccolo schermo.

Nato a Roma il 4 ottobre 1952, Fassari si è diplomato nel 1975 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata accanto al regista teatrale Luca Ronconi e, col tempo, l'attore ha allargato i propri orizzonti al cinema, alla tv e persino alla musica. Creativo, audace e curioso, nel 1984 ha anche inciso Romadinotte, una delle prime canzoni rap italiane.

Morton Antonello Fassari: vita e carriera della star de I Cesaroni

Dagli Anni Ottanta in poi, ha lavorato con i più importanti registi italiani, tra cui Mario Monicelli (Il Male Oscuro, 1990), Ettore Scola (Gente di Roma, 2003) e Carlo Vanzina, con il quale ha collaborato più volte. Un ruolo degno di nota è stato quello di Franco ne Il muro di gomma (1991) di Marco Risi, che racconta la tragedia di Ustica. Per Michele Placido, ha recitato in Romanzo Criminale (2005), nel ruolo del rigattiere Ciro Buffoni. Ha partecipato anche a Suburra e, nel 2000, ha diretto la commedia Il segreto del giaguaro, con il rapper Er Piotta. L'ultima volta sul grande schermo è stata l'anno scorso, in Flaminia (2024), esordio alla regia di Michela Giraud.

La grande popolarità, come già accennato,per Antonello Fassari è arrivata nel 2006, con il debutto della fiction I Cesaroni, in cui ha recitato al fianco di Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e Max Tortora. Ma è stato anche Antonello Bufalotti, detto Puccio, nella serie cult I ragazzi della 3ª C, andata in onda tra il 1986 e 1987. L'attore era sposato con Maria Fano, donna riservata, sulla quale non si hanno molte notizie. Dalla loro unione è nata Flaminia, unica figlia dell’attore. Il matrimonio è naufragato nel 2005, dopo 23 anni, e la separazione ha fatto molto soffrire l'artista, che ha sofferto seriamente di ansia e depressione. In seguito, gli è stata diagnosticata l'angina, ma non è certo che sia questa la causa della morte di Antonello Fassari.