Ant-Man and the Wasp Quantumania, un video speciale dal Comic-Con brasiliano

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo Ant-Man, si è mostrato ancora con un video che riassume le gesta del personaggio, realizzato appositamente per il Comic-Con che si sta svolgendo in Brasile.

Dal 15 febbraio 2023 sarà al cinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania: avevamo già visto un trailer, ora direttamente dal Comic-Con brasiliano, che si sta svolgendo a São Paulo, arriva un video speciale realizzato per l'occasione, dove si ricapitolano le imprese del protagonista, ricollegandosi all'imminente Ant-Man 3, diretto ancora da Peyton Reed e naturalmente interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e... Bill Murray



Ant-Man and The Wasp: Quantumania: The Legacy of Ant-Man: Brazil Comic Con Special Look - HD

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cosa ci aspetta in Ant-Man 3