Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Scott Lang ha scritto un memoir ed è realmente acquistabile

Scott Lang ha pubblicato un libro di memorie realmente disponibile sul mercato in vista dell'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Un libro può cambiare la vita di chi lo legge e Scott Lang è convinto che anche il suo abbia qualcosa di speciale. O, meglio, ci spera. Con l’arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema, il Marvel Cinematic Universe è pronto a lanciare la sua Fase 5 introducendo un nuovo villain, Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Manca sempre meno all’uscita in sala e Paul Rudd, interprete di Scott Lang aka Ant-Man, è il protagonista di un nuovo teaser trailer in cui pubblicizza la sua ultima fatica professionale: un memoir. E non si tratta soltanto di una scelta narrativa del film. Quel libro esiste davvero ed è acquistabile!



Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il memoir di Scott Lang è realmente acquistabile

Come ha trascorso Scott Lang il suo tempo dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame? Ha scritto un libro, a quanto pare. E non un libro qualunque, bensì le sue memorie. Quello che Kevin Feige ha definito il supereroe più sottovalutato dell’universo Marvel è pronto per una nuova avventura, la terza stand alone e che si rivelerà essere la più complicata di tutte, almeno finora. Scott Lang è chiamato a fronteggiare per primo l’astuzia di Kang il Conquistatore, un villain che accompagnerà l’MCU fino alla Fase 6. Il suo destino, oltre ad essere relativamente lungo, potrebbe essere anche alquanto letale. Prima ancora del debutto in sala, in un nuovo teaser trailer Scott Lang ha mostrato al pubblico il suo primo memoir intitolato Look Out For The Little Guy. In seguito a quanto accaduto in Endgame, Scott è diventato un Avenger popolare e, per questo, ha raccontato la sua storia in un volume autobiografico.





La trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è tenuta ancora sottochiave e probabilmente svelerà tutti gli assi nella manica una volta approdato in sala. Nel frattempo, Scott Lang ha regalato un altro piccolo indizio ai suoi fan, spiegando com’è cambiata la sua vita dopo Avengers: Endgame. All’interno del memoir è presente la sua storia, una sorta di recap che narra aspetti della vita privata e professionale (quindi in qualità di Avenger). A rendere ancora più concreta la notizia è la disponibilità del volume. Il memoir di Ant-Man esiste anche nella realtà ed è acquistabile, o meglio attualmente è disponibile soltanto in pre-order. Nel breve teaser trailer pubblicato dall’account YouTube della Marvel Entertainment, Paul Rudd interpreta Scott Lang che si lancia in battute sul Metaverso e cita persino il “Not The New York Times” per promuovere l’autobiografia. Come riporta Collider, il libro in questione dovrebbe essere distribuito in libreria dal 5 settembre 2023, almeno negli Stati Uniti, e conterrà una sorta di resoconto ufficiale della storia di Ant-Man con un occhio di riguardo sullo scontro con Thanos.