Ant-Man 3, le ispirazioni per il Regno Quantico in Ant-Man and the Wasp Quantumania

Il regista e il produttore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci hanno spiegato come funziona la loro rappresentazione del Regno Quantico in Ant-Man 3, dal 15 febbraio al cinema.

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dal 15 febbraio al cinema, gli spettatori e i fan Marvel potranno vedere sullo schermo i panorami dettagliati del Regno Quantico, insieme ai suoi abitanti, alla sua flora e alla sua fauna. Un intero spettacolare ecosistema alternativo, che per il regista Peyton Reed e il producer Stephen Broussard è frutto di svariate ispirazioni, cinematografiche e non. Lo hanno raccontato in conferenza stampa insieme al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, e al protagonista Paul Rudd, che è stato la chiave di volta di questo nuovo racconto. Leggi anche Ant-Man and the Wasp Quantumania, Paul Rudd: "Scott Lang l'uomo qualunque"

Ant-Man 3, il Regno Quantico tra Flash Gordon e Heavy Metal, passando per la macrofotografia