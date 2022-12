Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'importanza di Cassie per Scott Lang

News Cinema

Il regista Peyton Reed spiega come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe al cinema, si reggerà sempre più sul rapporto tra Scott Lang e sua figlia Cassie.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cioè Ant-Man 3, ci aspetta al cinema il 15 febbraio 2023 per inaugurare l'anno del Marvel Cinematic Universe: dopo aver saputo dal regista Peyton Reed qualcosa sul personaggio di Bill Murray, Peyton ha spiegato a Nerdbunker come funzioni invece il rapporto tra Scott Lang e sua figlia Cassie, ora che siamo arrivati al terzo giro delle sue avventure.

Ant-Man and the Wasp Quantumania, una storia sul tempo, sui padri e sulle figlie

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania sappiamo che Scott Lang (Paul Rudd) si ritrova nel Regno Quantico in compagnia di Wasp, dei suoi genitori e anche di sua figlia Cassie, ora maggiorenne e portata sullo schermo da Kathryn Newton. Scopriamo dalle parole del regista in pectore della saga, Peyton Reed, che il loro rapporto rimane non solo nodale nel tragitto narrativo di Scott, ma s'intreccia anche al tema del tempo, colonna di questa nuova vicenda. Il regista ci racconta:

Quando Paul e io abbiamo cominciato a lavorare sul primo film, ci domandammo: il pubblico accetterà Paul Rudd come supereroe? Accetterà come personaggio Ant-Man, un tizio che si rimpicciolisce e controlla le formiche? L'hanno accettato. Ed è molto gratificante, credo che il pubblico s'immedesimi in Scott Lang perché non ha superpoteri, non è un super-scienziato, non è un miliardario. È una persona normale che si ritrova invischiata in queste avventure. [...]

Ma penso che siamo tutti cresciuti e ciò che vogliamo fare con questi film è vedere come cambiano il personaggio, le sue dinamiche familiari. Dopo gli eventi degli ultimi Avengers, abbiamo pensato: "Beh, allora Cassie avrà diciott'anni in questo film, grande!" L'intero tema è il tempo, lui si chiede quanto tempo ha perso: "Voglio del tempo con mia figlia". E ora incontrerà il cattivo del film, Kang il Conquistatore, che domina il tempo. Cosa significherà per loro?