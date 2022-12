Ant-Man and the Wasp Quantumania, il ruolo di Bill Murray secondo il regista

News Cinema

C'è curiosità per sapere di più del ruolo di Bill Murray nel suo primo cinecomic, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il regista Peyton Reed spiega cosa aspettarci.

C'è una curiosità verso il ruolo di Bill Murray in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il prossimo cinecomic Marvel in arrivo il 15 febbraio 2023. Di Murray ultimamente si è parlato più che altro per le sue vicissitudini legate a un brutto incidente sul sospeso Being Mortal: vicissitudini legalmente risolte, ma c'è sempre il rischio che Hollywood possa averlo messo in lista nera. Nelle parole tuttavia di Peyton Reed, regista del film, non si legge fortunatamente una volontà di cancellazione dell'attore, anzi. Quel che segue potrebbe rappresentare un leggero spoiler. Leggi anche Bill Murray e il set sospeso: l'azione che gli mette a repentaglio la carriera

Ant-Man and the Wasp Quantumania, il ruolo di Bill Murray è "cruciale"

Ant-Man and the Wasp Quantumania vedrà Scott Lang e Hope Van Dyne (Paul Rudd, Evangeline Lilly) catapultati nel Regno Quantico, in compagnia della figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), e dei nonni ex-eroi Hank e Janet (Michael Douglas e Michelle Pfeiffer). Nello scontro con il cattivo Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), incontreranno vari personaggi, tra i quali appunto quello di Bill Murray, che a quanto sembra dalle parole del regista Peyton Reed a Entertainment Weekly, ha un legame con quello di Michelle Pfeiffer...

Bill Murray interpreta un personaggio dal passato di Janet. È un ruolo cruciale. Un grosso tema di questo film è il non detto tra madri, padri, figli e figlie, i segreti che mantieni in famiglia. Nell'ultimo film, quando Hank e Hope avevano salvato Janet, il personaggio di Evangeline Lilly aveva pensato: "Oh, sarò di nuovo con mia madre, sarà bellissimo, parleremo di tutto". Ma che succede se l'altra persona, in questo caso Janet, mette su un muro e magari non è così a suo agio all'idea di parlare di alcune cose e di rivelare cose del suo passato? Come sappiamo dalle grandi storie, puoi metterti il passato alle spalle, ma il passato troverà sempre un modo di saltar fuori ancora. Il personaggio di Bill rappresenta questo nel film.