Ant-Man and the Wasp Quantumania, Jonathan Majors: "Kang è ossessionato dal tempo, succede anche a noi"

In Ant-Man and the Wasp Quantumania, Jonathan Majors porta sullo schermo un'altra versione (delle tante!) di Kang il Conquistatore. Ci ha raccontato come ha affrontato un'interpretazione davvero particolare per un attore.

L'avevamo già visto come Kang in versione "Colui che rimane" nella prima stagione di Loki, lo rivediamo adesso come Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania: è davvero un buon periodo per Jonathan Majors, che tra l'altro sarà anche l'antagonista di Adonis in Creed III, al cinema dal 2 marzo. Incontrandolo per Ant-Man 3, abbiamo avuto modo di capire qualcosa di più non solo dell'attore che ha abbracciato uno dei villain più famosi dell'universo Marvel (dalle molteplici incarnazioni nel Multiverso), ma anche della persona Jonathan, che si autodefinisce "un introverso." Leggi anche Ant-Man and The Wasp Quantumania, Evangeline Lilly: "Sognavo una Hope più dark"

Ant-Man and the Wasp Quantumania, Jonathan Majors: "Kang è introverso come me"

Jonathan Majors si sente molto sulla lunghezza d'onda di Kang il Conquistatore che interpreta in Ant-Man and the Wasp Quantumania: "Kang è introverso come me, si isola dalle emozioni, lo trovo affascinante. Comunica con le persone a distanza." È un modo di essere che per Jonathan si basa su una comunicazione verbale succinta, favorendo la vita interiore.

Come affronta allora la fama improvvisa data dall'MCU, lo scrutinio dei fan? Cerca di concentrarsi su una cosa alla volta, senza condividerla troppo con altri, raccogliendosi, cercando di essere presente al massimo delle sue capacità quando gli viene richiesto. Ha deciso di vivere film per film l'impegno sicuramente pluriennale su questo personaggio. "Perché negli anni tutto può cambiare", considera saggiamente.

Grazie alla sua introversione, Majors ha avuto un rapporto anche molto razionale e tranquillo con un allestimento che faceva molto leva su ambienti ricreati in digitale, una problematica potenzialmente straniante che non lo tocca: "Alla CGI non faccio nemmeno mente locale. Nessuno all'accademia mi ha mai detto che dovevo cambiare il mio modo di recitare se fossi stato o meno davanti a un blue screen. Ora, non per essere troppo pedagocico, ma recitare significa usare una maschera, devi attivarla e non devi pensarci più." Pensare alla post-produzione digitale, della quale peraltro non conosce nemmeno i dettagli, sarebbe un impedimento nell'interpretazione, quello che conta per lui è calarsi al massimo nel personaggio.

Interpretare Kang in Ant-Man and the Wasp Quantumania e nel Marvel Cinematic Universe