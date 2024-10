Ant-Man and the Wasp Quantumania ha fruttato alla Disney... 88.000 dollari?

News Cinema

Il 2023 non è stato un buon anno per i Marvel Studios e la Disney in generale, ma numeri alla mano - raccolti da Forbes - dimostrano che per lo meno Ant-Man and the Wasp: Quantumania non è stato un flop come The Marvels, anche se il guadagno netto suona tragicomico.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato un flop? Concettualmente, sì. Ma se ci ragioniamo con gli occhi di un commercialista, diremmo che è andato in pari con un guadagno che, per una major come la Disney e i Marvel Studios, equivale a una mancetta. Come già vi spiegammo in un'altra occasione, anche se gli studios hollywoodiani mischiano le carte per celare gli effettivi budget di ogni progetto, quando applicano il tax credit in Inghilterra sono obbligati a mettere nero su bianco... e Forbes è tornato ancora a spiare sui conti disneyani per il fisco britannico. Scoprendo che... Leggi anche The Marvels è il più grande flop della storia del cinema? Gli impressionanti numeri rivelati da documenti ufficiali

Ant-Man and the Wasp: Quantumania non è tecnicamente un flop, marketing permettendo