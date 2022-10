Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco il trailer italiano ufficiale del cinecomic Marvel

News Cinema

Appuntamento al cinema con il primo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe fissato per il 15 febbraio 2023. Ecco il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

L'appuntamento in sala con Ant-Man and the Wasp: Quantumania è fissato per il prossimo 15 febbraio. E, intanto, ecco il primo trailer italiano ufficiale del cinecomic Marvel con Paul Rudd e Evangeline Lily che è stato diretto da Peyton Reed.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il terzo film incentrato sul personaggio di Ant-Man dopo Ant-Man e Ant-Man and the Wasp, è il 31esimo film del Marvel Cinematic Universe nonché il primo film della "Fase Cinque" del MCU.

Scritto da Jeff Loveness, autore della celebre e amatissima sit-com animata Rick and Morty, anche sceneggiatore incaricato dell'annunciato Avengers: The Kang Dynasty, questo nuovo fiilm vedrà Scott Lang e i suoi amici e famliari, Hope van Dyne, Hank Pym e Janet van Dyne, sua figlia Cassie, accidentalmente finiti nell'Universo Quantico, decare di esplorare quel mondo e le sue strane creature nel tentativo di tornare indietro nel mondo normale.

Nel cast del film, oltre a Rudd e Lily, tornano anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, e ancora ci sono Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, Bill Murray e Jonathan Majors.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il Trailer Ufficiale