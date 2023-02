Ant-Man 3, Evangeline Lilly alias Hope è pronta per un assolo?

News Cinema

Nella conferenza stampa per Ant-Man and the Wasp Quantumania, Evangeline Lilly, interprete di Hope sin dal primo capitolo, ha confessato che non le dispiacerebbe avere un film (o una serie tutta per lei). C'è speranza?

Il 15 febbraio sarà al cinema Ant-Man and the Wasp Quantumania, dove Evangeline Lilly torna come sempre nei panni di Hope alias Wasp, per dividere lo schermo con Paul Rudd / Scott Lang e il resto della sua famiglia cinematografica, composta da babbo Hank (Michael Douglas), mamma Janet (Michelle Pfeiffer) e Cassie Lang (Kathryn Newton). Anche Evangeline ha avuto qualcosa da dire in conferenza stampa, gettando l'amo per una sua neanche troppo segreta speranza, fomentata da una domanda... Leggi anche Ant-Man and the Wasp Quantumania: Jonathan Majors alias Kang: "Senza mezze misure"

Ant-Man and the Wasp Quantumania, Evangeline Lily spera in un film tutto per Hope