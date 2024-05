Angelina Jolie e Winona Ryder erano nemiche giurate anche fuori dal set di Ragazze interrotte, lo dice Elisabeth Moss

News Cinema

Elisabeth Moss ha raccontato dell’atmosfera sul set e fuori dal set di Ragazze interrotte. All’epoca aveva 15 anni e ricorda bene la rivalità fra Angelina Jolie e Winona Ryder anche nella vita.

Chi ha visto Ragazze interrotte sa bene che nel film si creano due fazioni avverse di pazienti di un ospedale psichiatrico. Da una parte c'è Susanna, che ha tentato il suicidio, dall'altra Lisa, una sociopatica dalla forte personalità. Questi due personaggi erano interpretati rispettivamente da Winona Ryder e Angelina Jolie. Era il 1999 e l'anno seguente la Jolie vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista proprio per questa sua performance. Fin qui tutto chiaro e noto, ma quello che molti certamente ignorano è che anche fra le attrici c'erano due gruppi che si guardavano in cagnesco. A parlarne per prima con chiarezza è stata qualche giorno fa Elisabeth Moss, che nel film di James Mangold era Polly Clark detta "Torcia", una schizofrenica che durante l'infanzia era rimasta gravemente ustionata.

Elisabeth Moss parla del fronte Winon Ryder e del fronte Angelina Jolie

Durante un podcast di cui è stata ospite per la promozione della serie The Veil, Elizabeth Moss è tornata ai bei vecchi tempi di Ragazze Interrotte. All'epoca aveva solo 15 anni, ma ricorda bene le due fazioni sul set del film. Ecco il suo racconto:

C'erano due fronti: il fronte di Winona Ryder e il fronte di Angelina Jolie, e parlo della realtà, non di quello che succedeva nel film e che era scritto in sceneggiatura. Io facevo parte del fronte Winona Ryder. Il fronte Angelina Jolie era davvero figo, ma mi metteva in soggezione. Non pensavo nemmeno di poter aspirare ad appartenere a quel fronte. Da allora mi è capitato di parlare con Angelina e la trovo adorabile, ma all'epoca mi intimidiva in maniera incredibile. Non ho mai affrontato l'argomento con lei e credo che, se lo facessi, mi prenderebbe per matta, ma la verità è che non mi sentivo abbastanza figa per appartenere al suo fronte.

Winona Ryder, che era anche produttrice del film, ha parlato, nel 2010, di Angelina Jolie in Ragazze interrotte, senza però alludere a contrasti. Si è limitata a dire che pensava che sarebbe diventata amica di Angelina ma che, visto l'odio tra i rispettivi personaggi, aveva rispettato il bisogno di Angie di non essere avvicinata.

Nonostante le rivalità presenti durante le riprese, Elisabeth Moss conserva un bellissimo ricordo di Ragazze Interrotte. Sul set la accompagnava sua madre e lei era davvero felice di poter lavorare insieme a un pool di attrici tanto brave. Le sembrava che qualcuno l'avesse precipitata nel fantastico mondo del Mago di Oz. Fra le colleghe citate dall’attrice c'è anche Brittany Murphy, che, ahinoi, è morta nel 2009 all'età di 32 anni.