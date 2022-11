Ang Lee ingaggia suo figlio Mason Lee per interpretare Bruce Lee

News Cinema

Il regista premio Oscar Ang Lee dirigerà un film biografico sulla figura di Bruce Lee. Ad interpretare il leggendario attore e artista marziale, il figlio del regista, Mason Lee.

Uno dei più celebrati filmmaker contemporanei, il taiwanese Ang Lee, si sta dedicando a un progetto al quale da anni cerca di dare forma e sostanza e, a quanto pare, il momento si direbbe finalmente arrivato. Il regista vuole realizzare un film sulla vita di Bruce Lee avendo il benestare della sorella del leggendario attore scomparso nel 1993, Shannon Lee. La notizia interessante che arriva dagli Stati Uniti è che ad interpretare l'artista marziale sarà il figlio di Ang Lee.

Questa decisione andrà chiaramente ad aggiungere un carico di responsabilità sulle spalle del regista, anche se non ci sono dubbi sulla bontà del casting. Evidentemente Mason Lee è risultato essere il miglior candidato per questa operazione, delicata a prescindere. Tra i tanti realizzati, il film biografico più celebre è quello del 1993 intitolato Dragon: La storia di Bruce Lee di Rob Cohen, in cui il Bruce era interpretato da Jason Scott Lee.

Ang Lee: le parole del regista su Bruce Lee

Il regista di Vita di Pi, La tigre e il dragone, Hulk, I segreti di Brockback Mountain e Gemini Man, ha detto queste parole parlando di Bruce Lee:

Considerato né completamente americano né completamente cinese, Bruce Lee è stato il ponte tra l'Est e l'Ovest che ha introdotto il mondo al Kung Fu. È stato uno scienziato del combattimento e un iconico artista che ha rivoluzionato sia le arti marziali sia il cinema d'azione. Mi sento in dovere di raccontare la storia di questo geniale e unico essere umano, che possedeva una forza tremenda in 60 kg di peso e che, attraverso un'instancabile dedizione al lavoro, ha trasformato in realtà sogni impossibili.

Mason Lee recita da una decina d'anni, prevalentemente in produzioni cinematografiche cinesi. Era già stato diretto da Ang Lee in un ruolo secondario nel film Billy Lynn. Il padre lo ha fatto esordire all'età di 3 anni nel film del 1993 che gli ha dato notorietà internazionale, Il banchetto di nozze.