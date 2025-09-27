TGCom24
News Cinema

Anemone, il trailer italiano del ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema

Domenico Misciagna

Il grande Daniel Day-Lewis ritorna al cinema scrivendo insieme a suo figlio, anche regista, un dramma familiare dal titolo Anemone, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale in italiano. Al cinema dal 6 novembre.

Anemone, il trailer italiano del ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema

Anemone è il lungometraggio d'esordio di Ronan Day-Lewis, pittore e autore di corti, nonché figlio di Daniel Day-Lewis, che per l'occasione ha per la seconda volta rimandato il suo ritiro dalle scene. Non si è limitato a quello, perché Daniel e Ronan firmano insieme la sceneggiatura di questo dramma familiare-sociale con sfumature visionarie, cointerpretato da Day-Lewis Sr. con Sean Bean e Samantha Morton. Quello che segue è il trailer italiano ufficiale del film, che sarà distribuito in Italia a partire dal 6 novembre, da Universal Pictures.

Anemone, la trama del film con Daniel Day-Lewis

Era dalla nomination all'Oscar per Il filo nascosto (2017) che Daniel Day-Lewis non tornava davanti alla macchina da presa, teoricamente ritirato dalle scene per la seconda volta (la prima volta annunciò il sipario dopo The Boxer nel 1997). In Anemone è Ray, un uomo che nell'Inghilterra del Nord si è autoesiliato, dopo un passato traumatico che verrà rivelato progressivamente nel corso della storia, dopo che suo fratello Jem (Sean Bean) arriva a riaccenderlo. Anemone è coprodotto dalla Plan B di Brad Bitt, co-executive producer dell'opera insieme proprio a Daniel Day-Lewis. La colonna sonora è composta da Bobby Krlic, con una certa esperienza nel cinema d'autore, avendo collaborato anche ai film di Ari Aster, tra cui Beau ha paura e l'ultimo Eddington (in sala dal 17 ottobre). È la prima volta, in oltre quarant'anni di carriera, che Daniel Day-Lewis collabora al copione di un lungometraggio che interpreta, persino coproducendolo: l'evento, così come si potrebbe considerare il suo stesso ritorno sul set, è motivato dal rapporto con suo figlio Ronan, col quale voleva assolutamente collaborare prima del vero ritiro, ammesso che un "vero ritiro" Day-Lewis lo considererà mai: finché vorrà cambiare idea, noi comunque non ci opporremo. Sicuramente sopportiamo nella vita incoerenze peggiori, che a differenza di questa magari ci danneggiano. Leggi anche Daniel Day-Lewis, il ritorno con Anemone e il ritiro rimandato: "Il lavoro lo amo sempre, la vita che impone mi svuota"

