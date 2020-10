Andrea Riseborough innamorata in Egitto: il trailer di Luxor

News Cinema

L'attrice inglese, uno dei nomi più interessanti del panorama attoriale femminile internazionale, è protagonista di questo dramma sentimentale presentato in gennaio al Sundance, che debutterà in VOD negli USA il prossimo 4 dicembre.

Inglese, classe 1981, Andrea Riseborough è una delle attrici più brave, versatili e interessanti del panorama internazionale odierno. Nel corso degli ultimi anni, l'abbiamo vista passare da Oblivion a Mandy, da W.E. - Edward e Wallis a La battaglia dei sessi, da Nancy a The Grudge.

Allo scorso Sundance Film Festival, Riseborough è stata protagonista con Luxor, un dramma sentimentale che debutterà in VOD negli Stati Uniti il prossimo 4 dicembre, e di cui vi mostriamo il primo trailer.

Diretto da Zeina Durra, Luxor vede Andrea Riseborough nei panni di Hana, un medico inglese che lavora in zone di guerra che lascia il confine tra Siria e Giordania per prendersi un periodo di pausa a Luxor, città egiziana cui è legata da alcune vicende del suo passato, per riprendersi dalla fatica e i traumi del suo lavoro. Lì avrà modo di speculare su una relazione finita, e di tornare in contatto con Sultan, l'uomo che aveva amato, un archeologo egiziano che lavora in quella regione.

Luxor: il trailer del film con Andrea Riseborough