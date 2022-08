Anche io: il trailer e il poster italiano del film sulle giornaliste che hanno denunciato lo scandalo Weinstein

News Cinema

In originale She said, si intitola in italiano Anche io il film sulle inchieste che hanno dato origine al movimento #MeToo. Con Carey Mulligan e Zoe Kazan dirette da Maria Schrader, che vediamo nel trailer italiano del film che uscirà al cinema il 18 novembre.

La Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano di Anche io (She Said), il film diretto da Maria Schrader che racconta l'inchiesta delle giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che ha portato a galla gli abusi e i ricatti sessuali del potente produttore Harvey Weistein e di molti suoi pari a Hollywood, lanciando in tutto il mondo il movimento #MeToo. Anche io arriverà nei nostri cinema il 17 novembre.

Anche io - She Said

A interpretare al cinema le vere protagoniste della storia, Megan Twohey e Jodi Kantor, sono Carey Mulligan e Zoe Kazan, dirette dalla regista Maria Schrader, premio Emmy per la miniserie Unorthodox. La sceneggiatura è del premio Oscar per Ida, Rebecca Lenkiewicz, che ha adattato per il cinema il libro delle due giornaliste, intitolato "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement".