Anaïs Demoustier presiede la giuria della Caméra d'Or a Cannes

News Cinema

L'attrice francese presiederà la giuria che assegnerà il premio destinato alla migliore opera prima presentata nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2023.

Il Festival di Cannes ha annunciato che sarà l'attrice francese Anaïs Demoustier a presiedere la Giuria della Caméra d'Or della 76esima edizione della manifestazione, che si terrà dal 16 al 27 maggio prossimi. La Caméra d'Or è il premio destinato alla migliore opera prima presentata nella Selezione Ufficiale e nelle sezioni parallele del festival.

Così Demoustier ha commentato questo incarico:

"Tra le mie più grandi gioie di spettatrice c'è quella di vedere il film d'esordio di un regista che poi diventerà una forza importante. Un gesto, il primo, che ancorerà per sempre la necessità di un regista, e creerà il desiderio di vederlo do nuovo all'opera. Come attrice, ho avuto la fortuna di sperimentare accanto a giovani registi il delicato equilibrio tra l'energia nervosa e il desiderio di vedere realizzata la loro prima creazione. Sono molto onorata e impaziente di scoprire le opere prime a Cannes quest'anno come Presidente della Giuria della Caméra d'or. Promesse e sorprese da tutto il mondo per ricordarci quanto sia importante il cinema...".

Gli altri membri della Giuria della Caméra d'Or del Festival di Cannes 2023 saranno: l’attore Raphaël Personnaz, la direttrice della fotografia Nathalie Durand, lo sceneggiatore e regista Mikael Buch, la CEO di Titrafilm Sophie Frilley e il direttore di Fiches du Cinéma e l’Annuel du Cinéma Nicolas Marcadé.

Nata nel 1987, Anaïs Demoustier ha vinto il César per la migliore attrice nel 2020 per il film Alice e il sindaco di Nicolas Pariser, acclamato dalla critica e dal pubblico, e vanta una filmografia ricca e variegata. Ha lavorato con registi come Michael Haneke in Il tempo dei lupi, Christophe Honoré in La Belle Personne (2008), Robert Guédiguian in Le nevi del Kilimangiaro e La casa sul mare, Bertrand Tavernier in Quai d'Orsay. Nel 2022 ha recitato in due film presentati fuori concorso al Festival di Cannes: Novembre di Cédric Jimenez, attualmente nei cinema italiani, e Fumer fait tousser di Quentin Dupieux.