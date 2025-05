Amori & incantesimi, annunciata la data d'uscita del film sequel

News Cinema

Warner Bros. Pictures ha annunciato tramite social la data d'uscita del film sequel magico che riporterà Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo sullo schermo.

Il sequel di Amori & Incantesimi ha già fissato un appuntamento magico con il proprio pubblico. Le sorelle Owens sono di ritorno sul grande schermo e proseguiranno le loro avventure a distanza di quasi trent’anni dall’ultima volta che hanno rivelato al pubblico della maledizione di famiglia. Ad interpretarle saranno ancora una volta Sandra Bullock e Nicole Kidman e pare che Warner Bros. Pictures abbia già individuato la data d’uscita: a quando?

Amori & incantesimi 2, annunciata la data d’uscita del film sequel magico

Gillian e Sally Owens torneranno molto presto al cinema con il sequel di Amori & incantesimi, il cui titolo ufficiale non è stato ancora condiviso. Mistero anche sulla trama e sui personaggi coinvolti. L’unica certezza, ad oggi, è quella delle due protagoniste. Già da tempo Nicole Kidman aveva confermato il suo coinvolgimento e quello di Sandra Bullock e, poche settimane fa, aveva affrontato il ritorno di Amori & incantesimi affermando che il sequel stava procedendo rapidamente ma di non poter aggiungere molto di più. Ora, stando alle recenti anticipazioni condivise da Collider, è emersa persino la data d’uscita del film sequel. Warner Bros ha utilizzato i propri account social per condividere un messaggio all’insegna della magia che celava la data d’uscita del film, fissata per il 18 settembre 2026 negli Stati Uniti d’America (per quella italiana dovremo attendere).

Pur non avendo condiviso dettagli in merito alla trama, il sequel di Amori & Incantesimi è tratto dal romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman e in questo caso le protagoniste non sono soltanto le sorelle Owens, ma nello specifico le figlie di Sally ormai cresciute che a loro volta sono costrette a sperimentare la maledizione di famiglia. Akiva Goldsman, che aveva già accompagnato il primo film, tornerà ancora una volta al lavoro sulla sceneggiatura del sequel. Per quanto riguarda il cast, invece, non sappiamo chi interpreterà le figlie di Sally. Delle due scelte nel primo film, soltanto Evan Rachel Wood (che aveva interpretato Kylie) recita ancora, ma non è detto che riprenderà quel ruolo a distanza di tanto tempo.