Amori & Incantesimi 2, le riprese sono cominciate: guarda il video con Nicole Kidman e Sandra Bullock

A testimonianza dell'inizio lavorazione di Amori & Incantesimi 2, Nicole Kidman posta un video che cattura un bel momento del primo giorno di set. A dirigere le due attrici nel seguito di Amori & Incantesimi è Susanne Bier.

Sono ufficialmente cominciate le riprese di Amori & Incantesimi 2, sequel della commedia romantica e fantastica del 1998 Amori & Incantesimi, diretta da Griffin Dunne e con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Ci ha pensato quest’ultima a dare la bella notizia attraverso un video postato sulla sua pagina Instagram. Nicole e Sandra, che interpretavano le sorelle streghe Gillian e Sally Owens, sono state le prime a essere contattato per il nuovo film, che sarà diretto da Susanne Bier e si basa su una sceneggiatura di Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, Io sono leggenda).

Come vi abbiamo detto in questi mesi, nel cast di Amori & Incantesimi 2 ci sono vecchie guardie e nuove entrate. Ad essere riconfermate sono state anche Dianne Wiest e Stockard Channing, che impersonavano le le strampalate zie delle protagoniste. Non è stata invece richiamata Evan Rachel Wood, che ha risposto una volta per tutte sui social a chi le chiedeva se davvero non avrebbe ripreso il ruolo di Kylie Owens e se la decisione fosse stata sua. Come ci è parso di intuire l’attrice non ha gradito molto l’esclusione. Per quanto riguarda le new entry, ci saranno Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Mariduena e Solly McLeod.

Come il primo film, anche Amori & Incantesimi 2, che negli State esce il 18 settembre 2026, sarà ispirato a Il giardino delle magie di Alice Hoffman, ma non si conosce la trama dettagliata del film. In ogni modo riportiamo qui la dichiarazione del team di produzione arrivata insieme all’annuncio delle nuove leve:

Venticinque anni fa, Sally, Gillian, zia Jet e zia Franny sono volate via dalle pagine dell'amato romanzo di Alice Hoffman e sono arrivate nei cinema di tutto il mondo, e siamo elettrizzati nel riportare la famiglia Owens sul grande schermo con Joey, Lee, Maisie, Solly e Xolo che si uniranno al prossimo capitolo della nostra storia. L’affetto che dura nel tempo nei confronti di questi personaggi è stata la nostra ispirazione per proporre il prossimo capitolo della storia degli Owens ai nuovi fan e a chi è stato insieme a noi fin dall’inizio.

Amori & Incantesimi 2: Il video de primo giorno di riprese postato da Nicole Kidman

Sia Nicole Kidman che Sandra Bullock hanno già lavorato con Susanne Bier. La prima è stata diretta dalla regista danese nelle serie tv The Undoing - Le verità nascose e The Perfect Couple, la seconda invece nel film Birdbox. Ciò significa che il team è già rodato, e infatti la Kidman ha dichiarato:

Siamo un triangolo perfetto perché ci conosciamo benissimo e sarà divertente lavorare insieme su una commedia in cui si parla di streghe e che ha qualcosa di molto originale da dire.

La gioia di una nuova collaborazione fra regista e attrici si vede benissimo dall’espressione sui volti di Nicole e Sandra nel video condiviso dalla prima su Instagram. Eccolo: