American Animals: la storia vera del film che racconta la surreale rapina in biblioteca

È un film raccontato con non poca originalità American Animals ma, oltre alla storia vera della narrazione, ci sono domande sul disagio giovanile che restano senza risposta.

Sono pochi i film che riescono a creare interesse e tensione fin dalla prima inquadratura, per arrivare in pochi minuti al totale coinvolgimento dello spettatore. Uno di questi è American Animals, un film indipendente uscito negli USA nell'estate del 2018 e in Italia un anno più tardi.

Il regista Bart Layton aveva già dimostrato nel 2012 con il documentario L'impostore di saper catturare l'attenzione con un uso originale delle immagini e degli strumenti narrativi che il cinema può offrire. Quando a 4'47'' dall'inizio compare il titolo American Animals, abbiamo capito che alcuni ragazzi si sono resi protagonisti di qualcosa di... brutto? Malvagio? Crimonoso? Un giovane si trucca per apparire più vecchio, la targa di un'auto viene sostituita con un'altra, si alternano disegni di uccelli rapaci in sanguinosi momenti di cattura delle prede. E poi ci sono le interviste a persone che si direbbero i genitori. Sono attori o sono persone reali? Quello che è certo, è che vogliamo sapere cosa e successo e il film, a quel punto, ci porta a 18 mesi prima.

Il film comincia da Spencer uno studente d'arte che sente nella sua vita l'assenza di qualcosa di significativo che lo ispiri, fosse anche un evento tragico. Il suo miglior amico d'infanzia, Warren, ha ottenuto una borsa di studio cine giocatore di calcio ma è insoddisfatto del college.

American Animals: la storia vera del film sulla rapina in biblioteca

Così come raccontato in American Animals, nel 2004 quattro studenti americani del Kentucky con un brillante futuro e tutto da perdere, hanno sentito l'impellente necessità di oltrepassare il limite per "sentirsi vivi", per "vivere un'esperienza di vita unica". La scelta strutturale del racconto, che mescola alla narrazione gli elementi convenzionali del documentario, si adatta alla perfezione alla surrealtà dei fatti che sono realmente accaduti. I veri Spencer, Warren, Eric e Chas sono proprio coloro che vediamo parlare in prima persona, i cui interventi, invece di spezzare la storia, la integrano con tutte le imperfezioni, i malintesi, i non detti e i diversi punti di vista di come i quattro hanno vissuto la più grande stupidaggine della loro vita.