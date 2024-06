Amen: ecco Pensiero stupendo, una clip in anteprima esclusiva del film di Andrea Baroni al cinema dal 27 giugno

News Cinema

Al cinema da oggi, 27 giugno, distribuito da Fandango, arriva Amen, opera prima di Andrea Baroni con Grace Ambrose, Francesca Carrain, Silvia D'Amico e Luigi Di Fiore. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva con la celebre Pensiero stupendo di Patti Pravo in sottofondo.

Dal 27 giugno al cinema con Fandango arriva un interessante esordio italiano. Si intitola Amen, debutto alla regia di Andrea Baroni, che lo ha anche scritto, e racconta la storia di tre sorelle, tra loro molto diverse, cresciute dalla nonna e dal padre nella più stretta osservanza dei dettami della Bibbia, per la precisione del Vecchio Testamento, con risultati molto diversi. La repressione degli istinti predicata dagli adulti verrà messa a dura prova dall'arrivo nella fattoria dove vive la famiglia, di un giovane cugino, Primo. Il cast di Amen è composto da Grace Ambrose, Francesca Carrain, Valentina Filippeschi (le sorelle), Luigi Di Fiore (il padre), Paola Sambo (la nonna), Simone Guarany (Primo) e Silvia D'Amico (la madre).

In questa clip in anteprima esclusiva, sulle note di Pensiero stupendo di Patty Pravo, vediamo due delle sorelle sorprendere il ragazzo in un momento intimo.



Amen: "Pensiero stupendo", clip ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Amen: la trama e il trailer del film