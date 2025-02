Altri animali, il doc sulla vita dei veterinari Monica e Paolo conquista il pubblico: ne parla il regista Guido Votano

News Cinema

Dalle anteprime sul territorio sardo alle proiezioni in tutta Italia, Altri animali invita il pubblico a scoprire cosa succede in una clinica per animali domestici (e non solo).

Con una serie di proiezioni in diverse città della Sardegna e un riscontro di pubblico andato oltre le aspettative, il documentario Altri animali si sta facendo strada con nuove date in tutta Italia (le prossime di febbraio saranno a Genova il 15, Crema il 18, Milano il 19, Bologna e Cremona il 20 grazie a Piano B Distribuzioni). Il film offre un privilegiato ingresso nella vita privata e professionale di Monica Pais e Paolo Briguglio, veterinari nonché coppia fin dai tempi dell’università. Insieme, con le complementari sfaccettature delle rispettive personalità, gestiscono la clinica veterinaria Duemari di Oristano. La fauna dei pazienti va dai cani e gatti domestici, ovviamente, ai randagi investiti passando per volpi, galli inappetenti, agnelli infetti, rapaci fratturati, cavalli anziani, tartarughe ferite, eccetera. Un animale è una creatura di questo pianeta e come tale, secondo la filosofia dei due protagonisti, se è in pericolo di vita è da salvare. Visite mediche, vaccini, sterilizzazioni, interventi d’emergenza sono all'ordine del giorno per Monica, Paolo e il loro team di dieci giovani ed energiche veterinarie.

"Il film sembra piacere, a Milano siamo quasi al tutto esaurito e ci saranno presto altre date", spiega il regista Guido Votano, che abbiamo raggiunto al telefono per un'intervista. Giornalista, documentarista, autore radio e tv, tra gli autori del documentario L’Erba Proibita (2003), La Notte di Totò (2003, Miglior documentario italiano, Torino Film Festival) e Altri Occhi (2005), Votano ha seguito il lavoro di Pais e Briguglio dentro e fuori la clinica veterinaria con una discrezione che ha cercato e trovato la disinvoltura e la spontaneità necessarie per lasciar emergere l'essenza della coppia. L'istantanea empatia che Altri animali genera negli spettatori, va ben oltre gli amici a 4 zampe della storia.

Guido, quale obiettivo ti sei posto quando hai iniziato a realizzare questo film?

Raccontare il lavoro di due persone un po’ speciali. Loro dicono "noi siamo normali, siamo come tutti gli altri" e questo si comprende. Però sicuramente quel modo lì che hanno loro di lavorare con tutti, con quella dose di passione, non è una cosa che trovi dappertutto. Io, poi, non sono sempre stato incuriosito, per qualche motivo, dal mestiere del veterinario che è una figura un po’ a metà tra il contenuto scientifico/tecnologico e quel qualcosa di più personale fatto di emozioni vere. Infatti, non a caso, nel film io racconto anche i loro animali: i gatti di Monica e il cane di Paolo. Quella linea di confine è interessante, cercare di capire dove finisca la professione e dove inizi il personale, l'intimo.

Monica e Paolo sono una forza della natura, svolgono un lavoro importante che è descritto molto bene...

Un’amica comune ci ha presentati e io ho pensato che sarebbe stato interessante fare qualcosa con loro. All'inizio erano titubanti, perché è facile pensare ai reality televisivi, ma alla fine hanno capito e hanno accettato. Il film è un documentario di osservazione, non un’inchiesta giornalistica, tuttavia accende anche una luce su una professione, quella dei vet, in profonda trasformazione. Si trovano sempre più veterinari che vogliono dedicarsi ai pet, agli animali cosiddetti di affezione, e sempre meno veterinari che vogliono lavorare negli allevamenti intensivi, nei mattatoi, nei luoghi dove si fa (ancora) sperimentazione animale, in cui per legge ci deve essere un veterinario che garantisca determinati standard per il benessere animale. È un mestiere che, appunto, in qualche modo si divide in due: ci sono sempre più persone che vogliono occuparsi dei piccoli animali e sempre meno persone che scelgono di lavorare in altre aree della professione. È un mestiere al crocevia: l'esplosione della pet economy, i proprietari che esigono cure sempre più specialistiche, i tanti aspiranti vet, spesso spinti dall'amore per gli animali (che serve ma non basta), che mal sopportano le dinamiche degli allevamenti intensivi, mentre i grandi fondi di investimento internazionali inglobano le cliniche dei vet.

Il tuo documentario ci dà anche la possibilità di capire quanto questo mestiere si sia evoluto insieme ai cambiamenti della società.

Paolo ha capito che il mondo stava cambiando quando una sera, mentre chiudeva lo studio, una persona che si nascondeva nel bavero della giacca gli portò un cane. Era la prima volta che un allevatore, in Sardegna, gli portava un animale, che tra l'altro era anche fondamentale per il lavoro con le pecore. Era considerata una vergogna spendere dei soldi per un cane. Negli ultimi vent'anni - e questo si vede nel film - è cambiato tutto nel rapporto tra noi e gli altri animali, e di conseguenza nel lavoro dei veterinari.

Cosa vorresti che il pubblico cogliesse dal film?

Mi piacerebbe che, guardando Altri animali, un ragazzo o una ragazza iniziasse ad avere un’immagine della professione più corrispondente alla realtà. Alla proiezione del film che abbiamo fatto a Oristano, a un chilometro dalla clinica veterinaria, erano ovviamente presenti tutte le ragazze che lavorano alla clinica. I loro amici, le famiglie, e la mamma di una di loro le ha detto che non aveva la minima idea che il suo lavoro fosse tutto quello visto sullo schermo. Ecco, mi piacerebbe che il pubblico scoprisse un mondo qualche volta solo immaginato o mitizzato, per quello che è davvero.