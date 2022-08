Altri 365 giorni. il trailer del nuovo capitolo della triologia erotica di Netflix

News Cinema

Terzo capitolo per la trilogia erotica di enorme e sorprendente successo della piattaforma Netflix. Altri 365 giorni vede il ritorno del nostro Michele Morrone insieme alla polacca Anna-Maria Sieklucka. Vi presentiamo trailer in anteprima.

L'amore è sempre appassionato, ma la coppia continua a conoscere momenti di crisi. Stiamo parlando dei due protagonisti, l'italiano Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka di una delle serie di film Netflix di maggiore e sorprendente successo. Altri 365 giorni è infatti il terzo capitolo della trilogia polacca erotica nata con 365 giorni e proseguita con 365 giorni: adesso. Conclusione per gli adattamenti dei romanzi scritti da Blanka Lipińska.

Grandi numeri in quanto visualizzazioni dei film, in parallelo a non pochi sberleffi e vittorie ai Razzie. In questo nuovo capitolo, viene anticipato, "La relazione tra Laura e Massimo è in bilico: i due cercano di superare i problemi di fiducia, mentre Nacho è determinato a dividerli".

Ecco il trailer di Altri 365 giorni, diretto da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, in uscita su Netflix il 19 agosto.