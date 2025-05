Alpha: il teaser trailer del film di Julia Ducourneau applauditissimo a Cannes

News Cinema

Alpha, il nuovo film della vincitrice della Palma d'Oro con Titane, Julia Ducourneau, è stato accolto con 12 minuti di applausi e si pone come serio candidato al premio. Ecco il teaser trailer.

Arriverà in Italia con I Wonder, Alpha, il terzo film di Julia Ducourneau, regista che dopo aver vinto la Palma d'Oro al festival di Cannes nel 2021, rischia di fare il bis quest'anno, almeno a giudicare dall'entusiasmo con cui è stato accolto dalla critica e dal pubblico, che gli ha tributato un'interminabile ovazione alla proiezione ufficiale (se vi chiedete se esiste un cronometratore ufficiale degli applausi, non siete i soli!). Questo è il breve, e già decisamente impressionante, teaser trailer del film.

Alpha: il cast e la trama

Alpha è interpretato da Tahar Rahim, Melissa Broros, Emma Mackey, Finnegan Oldfield e Louai El Amrousy. Questa la trama del film.

Alpha ha tredici anni e vive sola con la madre in una città immaginaria degli anni Ottanta. Un luogo che richiama il caos e il fascino aggressivo della New York di quel tempo. È un’adolescente inquieta, piena di rabbia silenziosa e domande senza risposta. La loro quotidianità, già fragile, si incrina definitivamente il giorno in cui Alpha torna da scuola con un tatuaggio inciso sul braccio. Ma quello è solo l’inizio. Intorno a loro, un’epidemia invisibile si diffonde, è l’AIDS che inizia a divorare le vite di intere comunità. Quando uno dei suoi genitori si ammala, Alpha si ritrova improvvisamente costretta a confrontarsi con il dolore, con il lutto e con l’idea spaventosa della morte. È la fine della sua infanzia. Tra rabbia e tenerezza, ribellione e paura, la storia di Alpha è quella di un’adolescenza spezzata e ricucita, in un mondo che sta cambiando troppo in fretta.