Alone Together: il trailer del secondo film diretto da Katie Holmes, commedia romantica in lockdown

Katie Holmes debutta alla regia con una commedia romantica intitolata Alone Together e ambientata durante la pandemia. Nel cast Jim Sturgess, Luke Kirby e Melissa Leo. Il trailer.

Se il suo ex Tom Cruise continua a fare acrobazie al cinema, Katie Holmes ha scelto la più tranquilla strada della regia di commedie, e il 22 luglio esce in America il suo secondo lavoro in questa veste (di cui è anche interprete). Si intitola Alone Together, è una commedia romantica ambientata durante il lockdown ed è appena uscito il primo trailer, accompagnato da una musica che fa un po' film newyorkese del Woody Allen prima maniera.

Alone Together

Alone Together, insieme da soli, è un titolo che è un po' un ossimoro e che descrive una condizione in cui molti di noi si sono trovati durante il lockdown. Questa la trama ufficiale del film scritto e diretto da Katie Holmes:

Due sconosciuti si ritrovano con una doppia prenotazione nella stessa casa di New York durante l'inizio della quarantena per la pandemia. Ad esasperare la situazione, il lockdown li costringe a restare e ad affrontare i sentimenti inattesi che si sviluppano tra di loro.

Protagonisti dlela storia, oltre alla Holmes, sono Jim Sturgess, Derek Luke, Becky Ann Baker, Zosia Mamet, Luke Kirby e Melissa Leo. Katie Holmes ha diretto un altro film sei anni fa, All We Had, ma questa è la prima volta che si cimenta da sola anche nella sceneggiatura. Stavolta però farà passare meno tempo tra un film e l'altro, visto che sta già lavorando su Rare Objects, adattamento di un romanzo best seller di Kathleen Tessaro, che di nuovo scriverà, dirigerà e interpreterà.