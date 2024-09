Almodóvar compie 75 anni: celebriamo il suo genio cinematografico con cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il regista spagnolo appena premiato col Leone d'Oro a Venezia può essere considerato a buon diritto uno dei più importanti cineasti contemporanei. A testimoniarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 75 anni il grande Pedro Almodóvar, fresco vincitore del Leone d’Oro a Venezia grazie al suo ultimo The Room Next Door, primo film in lingua inglese che vede protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. Per rendere omaggio a uno dei maggiori autori europei della storia del cinema contemporaneo, maestro nel melodramma a tinte forti e carico di sensualità, abbiamo selezionato cinque dei suoi migliori film in streaming. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Almodóvar

Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Tutto su mia madre

Parla con lei

Volver - Tornare

Madres Paralelas

Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988)

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: Una Clip Ufficiale della Versione Restaurata del Film - HD

Il successo internazionale della carriera di Almodóvar parte proprio dal Festival di Venezia, dove Donne sull’orlo di una crisi di nervi conquista l’applauso della critica e vince l’Osella per la miglior sceneggiatura. Seguiranno la nomination ai Golden Globe e soprattutto agli Oscar come miglior film straniero. Carmen Maura conduce un cast tutto al femminile semplicemente portentoso, in una commedia infuocata e colorata che mescola ironia graffiante, sentimenti caldissimi, ambientazioni kitsch alla maniera comunque gioiosa dell’autore. Film di culto degli anni ‘80, davvero un toccasana per l’intera cinematografia europea, non soltanto spagnola. Da applausi. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Tutto su mia madre (1999)

Tutto su mia Madre: il trailer del film

Miglior regia al Festival di Cannes dove meritava senza mezzi termini la Palma d’Oro. Tutto su mia madre è uno dei capolavori maggiormente coesi e dolorosi di Almodóvar, un melodramma ambientato in diversi momenti della storia spagnola che viene costruito anche grazie a una densità emotiva senza precedenti. Marisa Paredes, Cecilia Roth, Penélope Cruz sono le tra magnifiche protagoniste di un film appassionante, complesso, davvero capace di arrivare al cuore di ogni spettatore. Arriva l’Oscar per il miglior film straniero, riconoscimento dovuto a un lungometraggio di un altro livello. Semplicemente un altro livello. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Parla con lei (2002)

Parla con lei: il trailer del film

Due storie che si contrappongono, personaggi che si insinuano dentro la mente e il cuore del pubblico. Il dolore di una storia spezzata viene ricostruito da Almodóvar adoperando le sensazioni, i sentimenti soffusi, la dolcezza disperata delle sue figure in chiaroscuro. Parla con lei arriva alla nomination all’Oscar per la miglior regia e conquista addirittura il premio per la miglior sceneggiatura originale. In un cast perfetto spicca un portentoso Javier Cámara. Premio tutto personale per il suo autore, ancora una volta capace di fare il suo cinema andando comunque incontro all’anima del grande pubblico. Non il suo film migliore a nostro avviso, ma comunque un’opera di spessore emozionale inaudito. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Volver - Tornare (2006)

Ancora una volta Almodóvar si ispira alla storia e alle vicende sentimentali di sua madre, ma questa volta sceglie la vita rendendole un omaggio solare, ultra colorato, un inno all’ottimismo magnificamente interpretato dalla sua musa creativa Penélope Cruz. Volver - Tornare si rivela uno dei lungometraggi maggiormente organizzati del cineasta, con una storia che lavora su due piani temporali con freschezza ma anche sfruttando un’ossatura narrativa di primissimo ordine. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per la grande attrice spagnola, qui davvero al suo meglio. Il cinema di Almodôvar diventa ancor più mainstream, senza perdere mai il suo tocco personale e sentito. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Madres Paralelas (2021)

Madres Paralelas: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Uno dei film maggiormente politici di Almodóvar è pronto a riflettere sul concetto di maternità con la vicenda di due donne e delle loro alterne fortune, soprattutto appunto come madri. Ancora una volta la Cruz è a dir poco straordinaria nel ruolo della fotografa che diventa madre e poi soffre le estreme conseguenze del suo amore. Madres Parallelas le regala la quarta candidatura agli Academy Awards e la Coppa Volpi a Venezia, ennesimo riconoscimento per la sua immensa collaborazione con il regista. Film spinoso, che sa ferrie quanto commuovere, e insieme rappresenta le ferite di una Spagna distrutta da Franco e ricostruita sulla saggezza delle sue donne. Altro fiore all'occhiello nella filmografia del regista. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.