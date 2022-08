Alienoid: il trailer del film coreano che sembra più film Marvel messi insieme

News Cinema

In Corea del Sud ci sanno fare. Alienoid somiglia ai film Marvel, ma forse un'identità tutta sua ce l'ha.

Chiaramente in Corea del Sud sanno come produrre buon intrattenimento che possa piacere anche oltre i confini del paese. Non soltanto per la serie Squid Game che ha guadagnato con grande velocità fama mondiale dopo il debutto su Netflix. E nemmeno soltanto per i suoi cineasti di talento le cui opere sono state ospitate dai maggiori festival di cinema, come Park Chan-wook, Ki Ji-woon, il compianto Kim Ki-duk o Bong Jong-ho con il suo pluripremiato Parasite. I coreani si cimentano da tempo con ottimi risultati che nel cinema di genere (vedi Train to Busan e il suo sequel Peninsula, #Alive, The Host, I Saw the Devil) e uno degli ultimi titoli freschi d'uscita nei loro cinema è Oegye+in 1bu, dove 1bu sta per Parte 1.

Adattato per il mercato americano con il titolo di Alienoid, il film racconta di una specie aliena che da secoli intrappola i loro prigionieri nel cervello degli incosapevoli umani. Qualcuno sta dando la caccia a uno di questi, denominato il gran controllore. Intanto 600 anni prima due guerrieri lottano per impossessari di un'arma, la Lama Divina, quando uno di loro scopre un'astronave aliena in un fiume. Le porte del tempo si aprono e i due mondi entrano in contatto.

Il trailer di Alienoid, che potete vedere qui sotto, sembra un montaggio alternato di più film Marvel, da Avengers: Age of Ultron a Shang-Chi, da Doctor Strange a Iron Man. Oppure no, perché qualcuno può invece pensare che vanti un'identità tutta sua. Il sequel è attualmente in fase di post-produzione.