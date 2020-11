Alieni a forma di Cthulhu: il trailer del kolossal cinese Alien Awakening

News Cinema

Dalla Cina, le prime immagini di blockbuster diretto da Lin Yunxiang che prende spunto dagli incubi letterari di H.P. Lovecraft.

Mentre su Sky Atlantic ha da poco debutatto la serie tv Lovecraft Country, tratta da un romanzo di Matt Ruff a sua volta ispirato dagli incubi letterari di H.P. Lovecraft, ecco che dalla Cina - uno dei pochi paesi nei quali il cinema ha ripreso a incassare - arrivano le immagini di un nuovo film intitolato Alien Awakening, nel quale il regista Lin Yunxiang ha trasformato i miti di Chtulhu in uno spettacolare blockbuster a cavallo tra horror e fantascienza.

Stando alle informazioni reperibili online il film - noto anche come Alien Invasion - racconta di una storia fantastica e orrorifica che prende le mosse da un misterioso esperimento di fisica quantistica. "La sua sconvolgente storia di fantascienza, i mostri esotici di uno strano mondo e effetti speciali di grande realismo condurranno il pubblico in un mondo sconosciuto dove si trova un misterioso dominatore."

Se, come noi, siete rimasti incuriositi, ecco un trailer di Alien Awakening.