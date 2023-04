Alice, Darling: una scena in anteprima esclusiva dal film con Anna Kendrick

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip di Alice Darling con Anna Kendrick, la storia di una donna che affronta una relazione violenta. Il film arriva al cinema il 4 maggio con Notorious Pictures

Sarà al cinema dal 4 maggio con Notorious Pictures il dramma Alice, Darling, presentato al Toronto International Film Festival e interpretato da Anna Kendrick, nei panni di una donna che affronta una relazione tossica e accetta di staccare dalle sue preoccupazioni, unendosi a un viaggio in compagnia delle sue amiche. La clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva la vede appunto cercare di godersi qualche momento spensierato.... ma per poco.



Alice, Darling: Una Clip Ufficiale Italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

Alice, Darling: Anna Kendrick racconta una relazione tossica