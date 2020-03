Alice attraverso lo specchio: lezione e messaggio del film sequel di Alice in Wonderland

News Cinema

Non c'è più Tim Burton alla regia, ma Alice attraverso lo specchio non è meno visivamente spettacolare del precedente. E tenta anche di insegnare qualcosa ai più giovani.

L'enorme successo di Alice in Wonderland. non poteva non generare un sequel. Oltre al fatto che Lewis Carroll l'avesse effettivamente scritto un sequel di Alice nel paese delle meraviglie. Alice attraverso lo specchio ci riporta in quel mondo fantastico che da Tim Burton è passato sotto la direzione di James Bobin. Ma Alice è sempre Alice, l'australiana Mia Wasikowska nata a Camberra il 14 ottobre del 1989. La giovane attrice ha bruciato le tappe costruendosi una carriera invidiabile ma meritata, tutta basata sul talento e sulla perseveranza, e l'evoluzione del suo personaggio non è così distante. "Lei è la capitana della sua nave, ha viaggiato il mondo per due anni e ora ha una grande consapevolezza di se stessa e di cosa può arrivare a fare", ha raccontato Mia Wasikowska all'uscita del film nei cinema, "e nonostante al suo ritorno le aspettative su di lei siano basse, riesce comunque a onorare quel senso di sé che ora le appartiene e tenere a mente che vale molto di più di quanto le altre persone pensino di lei".