Al Pacino è rimasto per qualche istante senza battito cardiaco a causa del Covid: "Non esiste nessuna luce bianca"

News Cinema

Al Pacino ha raccontato di essere stato letteralmente fra la vita e la morte a causa del Covid 19. L'attore può quindi dire con cognizione di causa che la famosa luce bianca di cui tutti parlano in realtà non esiste.

Forse non tutti sanno che c'è stato un momento in cui Al Pacino era tra la vita e la morte e il suo cuore si è praticamente fermato. Per fortuna l'attore è ancora tra noi e può raccontare questa sua brutta avventura senza sentire angoscia o terrore. Lo ha fatto, proprio in questi giorni, durante il podcast del New York Times The Interview, rivelando che, nel 2020 è stato vicinissimo a diventare una delle tantissime vittime del Covid.

Non c'è nessuna luce bianca

Al Pacino ha dunque raccontato di quando si era gravemente ammalato di Covid, spiegando che il virus lo aveva completamente disidratato e non c’era più battito cardiaco:

Un momento ci sei e un altro no. Ho pensato: non ho nemmeno i ricordi, non ho niente. Che strana situazione. È successo che mi sono sentito male, insolitamente male. Poi mi è venuta la febbre e ho cominciato a disidratarmi. Quindi ho chiesto a qualcuno di chiamare un'infermiera per reidratarmi. Stavo a casa mia e a un certo punto non c'ero più. Così. Non avevo battito cardiaco. Nel giro di qualche minuto un'ambulanza si è fermata davanti a casa e mi sono trovato sei paramedici in soggiorno. C'erano anche due dottori vestiti come se fossero venuti dallo spazio. È stato abbastanza scioccante aprire gli occhi e vedere quelle persone. Stavano tutte intorno a me e dicevano: "È tornato, è vivo!".

Quando, sempre nel podcast, hanno chiesto ad Al Pacino se durante il suo breve incontro con la morte avesse avuto un'esperienza soprannaturale, lui ha risposto:

Non ho visto nessuna luce bianca o simili. Non c'è niente. Come dice Amleto: "Essere o non essere", "Il paese inesplorato da cui nessuno ritorna" Lui pronuncia due parole: "non più". Non c’ero più, me n'ero andato. Non ci avevo mai pensato, ma conoscete gli attori: fa un bell'effetto dire: "Una volta sono morto". Cosa c'è quando non c’è più niente?

Al Pacino sta facendo in questi giorni il tour promozionale del suo libro autobiografico "Sonny Boy", in uscita a metà ottobre. La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in Modì - Tre Giorni sulle Ali della Follia, il film diretto da Johnny Depp in cui Riccardo Scamarcio interpreta Amedeo Modigliani. Alcuni lo hanno visto al Festival di San Sebastian, dove è stato presentato in anteprima.